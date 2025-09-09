Elezioni, il PD ricorre al listino bloccato: c'è Melio. Quattro le deroghe

Per la prima volta nella sua storia il PD in Toscana ricorre al listino bloccato per le elezioni regionali. Sono presenti il cerretese Iacopo Melio, consigliere uscente in quota Schlein e campione di preferenze alle scorse consultazioni toscane, oltre al sindaco di Montignoso Gianni Lorenzetti (pure lui 'schleiniano') e Simona Querci da Pistoia.
È questo l'esito della direzione regionale che si è riunita ieri sera (lunedì 8 settembre) a Firenze per delineare il quadro dei candidati al Consiglio regionale a sostegno di Eugenio Giani.
Ci sono anche quattro deroghe, tre sono per gli assessori regionali uscenti che potrebbero fare un terzo mandato, ovvero Simone Bezzini, Alessandra Nardini e Leonardo Marras, un'altra è al presidente uscente del Consiglio toscano Antonio Mazzeo. L'assessora uscente Serena Spinelli non ha bisogno della deroga visto che nel 2020 venne eletta non nel Pd.
