Giardini pubblici a La Torre, Villani (FdI): "Dopo un anno ancora senza altalena"

“Da circa un anno i bambini di La Torre aspettano che l’altalena loro dedicata, posta nei giardini pubblici, torni al suo posto, dopo che era stata rimossa, stando a quanto si apprende, per una catena danneggiata. Non si trattava di un ponte sullo Stretto né di un viadotto autostradale, ma di una semplice altalena per i più piccoli” afferma con ironia la coordinatrice di Fratelli d’Italia Montelupo Fiorentino, Elisabetta Villani.

“Ci chiediamo quanto ancora i bimbi dovranno attendere: l’autunno è alle porte, poi arriverà l’inverno e a questo punto viene da pensare che l’amministrazione abbia programmato la nuova altalena per la prossima primavera-estate. Nel frattempo, forse, si spera che la crisi delle nascite risolva il problema alla radice e che gli attuali piccoli abitanti di La Torre abbiano il tempo di diventare maggiorenni prima di poter tornare a dondolarsi nel loro parco giochi”.

“Un anno di attesa per un gioco da bambini è francamente troppo. Ci auguriamo che questa vicenda non diventi il simbolo della lentezza amministrativa e che i più piccoli possano presto tornare ad avere il loro diritto al gioco, senza dover attendere la maturità”.

