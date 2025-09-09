Global Sumud Flotilla, Intifada annuncia presidio in centro a Empoli

Non lasciamoli soli!! È importante ora mandare un messaggio solidale!!! Oggi è stata attaccata da un drone un imbarcazione della Global sumud flotilla!! Mobiltiamoci anche a Empoli ore 18.30 in piazza farinata degli gli uberti di seguito il comunicato stampa della @globalsumudflotilla

La Global Sumud Flotilla (GSF) conferma che una delle imbarcazioni principali, nota come “Family Boat”, che trasportava i membri del Comitato direttivo della GS, è stata colpita da un drone. L’imbarcazione batteva bandiera portoghese e tutti i passeggeri e l’equipaggio sono al sicuro.

“Gli atti di aggressione volti a intimidire e ostacolare la nostra missione non ci scoraggeranno. La nostra missione pacifica per rompere l’assedio su Gaza e stare in solidarietà con la sua popolazione continua con determinazione e risolutezza”.

Palestina libera!!
STOP GENOCIDIO

CSA INTIFADA

