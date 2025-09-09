Grande festa per Carlotta Cambi, neo campionessa del mondo di pallavolo

Sport Pallavolo
Dopo il trionfo mondiale con la nazionale, Carlotta Cambi fa ritorno a Montopoli tra applausi e festeggiamenti

Montopoli in Val d’Arno si prepara a celebrare la stella della pallavolo Carlotta Cambi. Dopo aver conquistato, domenica 7 settembre, il titolo di campionessa del mondo con la nazionale femminile, la giovane atleta torna a casa tra gli applausi di famiglia e amici. Proprio come lo scorso anno, dopo l’oro alle Olimpiadi di Parigi, la famiglia ha organizzato per venerdì 12 settembre una festa in giardino per celebrare il suo trionfo. A darne notizia è la mamma, Mariagrazia Pieraccioni, tramite il suo profilo social.

Si tratterà di una festa informale e 'in famiglia', per festeggiare il ritorno trionfale di Carlotta, che ha vinto praticamente tutto ciò che la pallavolo può offrire, a cui parteciperanno anche rappresentanti dell’amministrazione comunale.

In occasione della finale, molti cittadini hanno seguito la partita nella sala consiliare del Comune, dove era stata organizzata una visione collettiva a cui avevano partecipato anche rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Lo scorso dicembre, Carlotta Cambi aveva già ricevuto la benemerenza civica nella sala consiliare del Comune di Montopoli, alla presenza della sindaca Linda Vanni e della giunta comunale.

Per i festeggiamenti di venerdì, via Napraia sarà eccezionalmente chiusa dalle 19 alle 22. “Ci scusiamo per il disagio – scrive Mariagrazia Pieraccioni su Facebook – spero capirete, c’è da festeggiare”.

