Incidente vicino Ginestra in Fi-Pi-Li: lunghe code in superstrada

Un incidente è avvenuto questa mattina (martedì 9 settembre) sulla Fi-Pi-Li e sono diversi i chilometri di coda in superstrada. Non si conoscono ancora i dettagli dello scontro né le condizioni di eventuali feriti, si sa che è avvenuto in direzione Firenze tra le uscite di Ginestra Fiorentina e Lastra a Signa.

La zona ormai è tristemente famosa per le lunghe code e per i diversi incidenti che accadono spesso in quell'area. Il sinistro è avvenuto al km 7+800 e alle 8 sono ben sei i chilometri di coda.