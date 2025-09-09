Incidente in Fi-Pi-Li a Empoli Est, rallentamenti in direzione Pisa

Incidente questa sera in Fi-Pi-Li, tra Empoli est e Empoli centro in direzione Pisa. Da quanto si apprende nel tratto si sarebbe verificato un tamponamento: una persona risulta essere stata soccorsa in codice giallo, trasportata al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

Segnalati rallentamenti alla viabilità: come riportato dal portale regionale Muoversi in Toscana, poco prima delle 19.30 tra Montelupo Fiorentino e Empoli risultavano 3 km di coda in direzione Pisa. Rallentamenti anche a Empoli, sulla viabilità secondaria nei pressi degli svincoli della Fi-Pi-Li a Empoli centro: nel pomeriggio, vicino alla rotatoria all'uscita della 429, si è verificato un grave incidente che ha visto un camion ribaltarsi, nel quale sono rimaste coinvolte anche due auto. Durante le operazioni di rimozione del mezzo pesante la viabilità è rimasta chiusa in direzione Castelfiorentino. Segnalati inoltre allagamenti lungo la superstrada, fino a Pontedera, in seguito alle piogge di oggi durante l'allerta arancione, in vigore fino a domani.

Notizie correlate