Incidente all'uscita della 429 a Empoli centro: camion ribaltato, auto coinvolte

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Incidente all'uscita della Srt 429 a Empoli, nei pressi della rotatoria che collega la strada lungo i territori della Valdelsa con l'entrata in Fi-Pi-Li. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante si è ribaltato quasi all'ingresso della rotatoria e due auto risultano coinvolte. Dalle 17.30 circa sul posto stanno intervenendo i soccorsi inviati dal 118, con tre ambulanze e un'automedica, i vigili del fuoco di Empoli e di Firenze Ovest e la polizia municipale.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno estratto due persone dai mezzi coinvolti. In particolare una persona è stata liberata dall'abitacolo del mezzo pesante, finito su un fianco, mentre un'altra persona è stata estratta da un'auto. Entrambi sono stati affidati al personale sanitario.

La circolazione risulta bloccata in direzione Pisa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
9 Settembre 2025

Scontro tra auto a Empoli, un 58enne in ospedale per trauma toracico

Incidente intorno alle ore 13.30 a Empoli, all'incrocio tra via Amendola e via Fucini. Un uomo di 58 anni è rimasto ferito a seguito dello scontro tra due mezzi, ed [...]

Empoli
Cronaca
7 Settembre 2025

Fiamme in camera da letto, intervengono i vigili del fuoco

Un incendio è avvenuto a Empoli verso le 20 di domenica 7 settembre. In via della Resistenza il primo (e ultimo) piano di un edificio ha preso fuoco per motivi [...]

Empoli
Cronaca
7 Settembre 2025

Ordigno bellico Empoli, evacuate oltre 5mila persone: terminata la zona rossa

Una parte di Empoli e una di Vinci si svuotano. Più di cinquemila persone sono state evacuate per la rimozione dell’ordigno bellico trovato nel cantiere del teatro. Sono poi tornate [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina