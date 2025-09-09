Incidente all'uscita della 429 a Empoli centro: camion ribaltato, auto coinvolte

Incidente all'uscita della Srt 429 a Empoli, nei pressi della rotatoria che collega la strada lungo i territori della Valdelsa con l'entrata in Fi-Pi-Li. Per cause in corso di accertamento un mezzo pesante si è ribaltato quasi all'ingresso della rotatoria e due auto risultano coinvolte. Dalle 17.30 circa sul posto stanno intervenendo i soccorsi inviati dal 118, con tre ambulanze e un'automedica, i vigili del fuoco di Empoli e di Firenze Ovest e la polizia municipale.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno estratto due persone dai mezzi coinvolti. In particolare una persona è stata liberata dall'abitacolo del mezzo pesante, finito su un fianco, mentre un'altra persona è stata estratta da un'auto. Entrambi sono stati affidati al personale sanitario.

La circolazione risulta bloccata in direzione Pisa.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

