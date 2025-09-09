'Investire in democrazia', ecco il nuovo bando per proposte formative nelle scuole

Memoria, Legalità e Costituzione, Pace, Sport e Europa: sono queste le aree tematiche, i punti cardini di un grande progetto di educazione civica quale è “Investire in democrazia” che apre una nuova stagione di dialogo e riflessione e che raccoglierà come ogni anno nuove idee e proposte.

Avviato nel 1997, promosso dal Comune di Empoli con il coinvolgimento di scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado della città e di tante associazioni, “Investire in democrazia” è diventato un appuntamento fisso, una tappa fondamentale nella costruzione di una Memoria che guarda al futuro grazie allo studio del nostro passato.

In questi giorni è stato pubblicato il nuovo avviso sul sito istituzionale del Comune di Empoli che può essere consultato al link https://www.comune.empoli.fi.it/Novita/Avvisi/Avviso-pubblico-per-la-presentazione-di-proposte-formative-per-la-realizzazione-di-progetti-didattici-e-formativi per la presentazione di proposte formative per la realizzazione di progetti didattici e formativi (2025-2026).

La scadenza di presentazione delle domande è fissata entro e non oltre le 12 del giorno 26 settembre 2025 inviando una email per ciascuna proposta all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it

AREE TEMATICHE – Memoria, per il recupero e la valorizzazione della memoria come laboratorio in chiave contemporanea sui valori della pace, della libertà e della democrazia; legalità e Costituzione, per lo sviluppo della cittadinanza attiva; Pace, per promuovere la cultura della pace, il rispetto dell’altro, il dialogo interculturale e la risoluzione non violenta dei conflitti; sport, per promuovere una maggiore conoscenza del rapporto fra la Resistenza e lo sport e gli sportivi. L’indagine storica di tale rapporto è base per la trattazione dell’esistente rapporto fra l’attività sportiva e l’impegno civico. Infine l’Europa, per lo sviluppo della consapevolezza della cittadinanza europea.

Come spiega il consigliere comunale del Comune di Empoli con delega al progetto ‘Investire in democrazia’, i temi scelti quest'anno per il progetto ‘Investire in Democrazia’ sono Pace, Europa, Sport, Memoria e Legalità e rappresentano le radici da cui è nata la nostra società e i valori che non dobbiamo mai mettere da parte. Un percorso, arrivato quasi ai suoi trent'anni, possibile grazie all’impegno costante degli insegnanti e degli operatori che ogni anno lavorano in classe per trasmettere i valori fondanti della nostra democrazia. Quest'anno è stato inserito il tema della Pace, tema più che mai attuale e che ogni giorno ci ricorda che il nostro futuro, di pace e di rispetto tra popoli, lo dobbiamo coltivare continuamente

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa