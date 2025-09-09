La Consulta Giovani di Vinci in azione per ripulire la scuola Galilei vandalizzata

Agli inizi di agosto la facciata della scuola media ‘Galilei’, nel Capoluogo, è stata trovata imbrattata, sui muri e sul cancello di ingresso con della vernice blu e bianca.

Da questo episodio è nata un’iniziativa pensata dai componenti della Consulta dei giovani del Comune di Vinci: ritinteggiare il muro esterno della palestra della scuola Galilei. Il gesto altruista è avvenuto dal tardo pomeriggio fino alla notte dello scorso lunedì 8 settembre 2025. Le ragazze e i ragazzi, attrezzati di vernice, rulli, pennelli, spatole, teli, secchi e strumenti, forniti anche dal Comune di Vinci, si sono messi a ripulire e poi ritinteggiare la parte esterna.

La presidente della Consulta giovanile ha tenuto a precisare che il gruppo di lavoro che presiede vuole trasmettere il messaggio tenace di coscienza, impegno, voglia di creare, costruire insieme al Comune quel senso responsabile attivo per la cura dei beni pubblici e rendere migliore la comunità in cui vive.

Il consigliere comunale delegato alle politiche giovanili del Comune di Vinci si è invece dichiarato soddisfatto dell’iniziativa della Consulta, sintomo di un impegno civico che pervade anche i giovani del paese.

Dello stesso avviso il sindaco di Vinci, che si è complimentato con tutti i componenti della Consulta, ringraziandoli per aver preso parte dell’iniziativa e per aver curato il bene comune.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa