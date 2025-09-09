La Polisportiva Santa Maria lancia il torneo ‘Campioni Sì, Bulli No’

Sabato 6 e sabato 13 settembre, presso gli impianti sportivi di Empoli di via San Mamante si svolgerà il torneo di fine estate organizzato dalla Polisportiva S. Maria riservato alle categorie PULCINI I e II ANNO (calcio a 7).

In occasione di tale evento la Polisportiva Santa Maria A.S.D. riceverà la Certificazione contro il bullismo (Prassi UNI/Pdr 42.2018) dell’ente di certificazione TAYLLORCOX, a conclusione del percorso di implementazione del sistema an bullismo, svolto dalla Polisportiva attraverso la consulenza della società Euroinfoteam.

Attraverso tale percorso la Polisportiva Santa Maria ha lavorato sulla definizione e applicazione di una poli ca an bullismo, predisposizione di un piano della vigilanza in grado di garantire la costante e corre a vigilanza sui minori, definizione periodica di un piano antibullismo e definizione di una procedura per l’individuazione e la gestione delle criticità relative al bullismo.

Il Presidente della Polisportiva Giuseppe Pignatiello afferma: "Siamo orgogliosi di aver raggiunto un traguardo così importante ottenendo la certificazione an bullismo. Attraverso questo percorso la Polisportiva Santa Maria si impegna concretamente verso la tutela dei nostri giovani atleti , promuovendo un ambiente inclusivo, sano e rispettoso.”

“Il torneo 'Campioni Sì, Bulli No'” – aggiunge – “non solo vuole essere una festa dello sport, ma anche un momento per ribadire che nello sport, come nella vita, non devono esserci episodi di prepotenza, derisione ed esclusione, ma rispetto reciproco: la nostra missione è quella di lavorare ogni giorno per formare non solo bravi calciatori sul campo, ma anche persone corre e, responsabili e rispettose."

“Siamo molto felici del percorso di implementazione del sistema an bullismo portato avanti dalla Polisportiva Santa Maria” – prosegue Gianluca Vi della società di consulenza Euroinfoteam – “è importante guidare i ragazzi verso l’attuazione di comportamenti rispettosi ed è fondamentale farlo all’interno degli spazi che frequentano più assiduamente, come le società sportive. Molte società hanno già aderito alla Certificazione e si tratta senz’altro di una buona pratica replicabile”.

Alla consegna della Certificazione an bullismo sarà presente anche l’amministrazione comunale, la quale ha patrocinato l’evento, che rappresenta un segnale per tutta la Città.

Fonte: Ufficio comunicazione Euroinfoteam