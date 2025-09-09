Lavori per sicurezza idraulica a Tinaia, bus servizio sostitutivo per gli studenti

Il Comune di Empoli ha disposto il servizio sostitutivo di trasporto pubblico locale per gli studenti che vivono a Tinaia, in vista del nuovo anno scolastico. La frazione è infatti interessata dai lavori del Genio Civile sul tratto di via della Tinaia per la sicurezza idraulica della frazione, iniziati a giugno e con termine previsto per fine ottobre.

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, alcuni studenti delle secondarie di primo e secondo grado si troverebbero nella situazione di non accedere al servizio di Tpl (lo scuolabus invece è gia garantito) perché la viabilità alternativa non permette il passaggio dei bus di linea. Per questo a partire da oggi saranno monitorati i bisogni delle famiglie residenti tramite un form da riempire a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-u2PNq294Ss4JIhu5lqw0rgFv47m0Qw9ZZq9FeSJB4ZWW3Q/viewform?usp=dialog..

Fino a venerdì 12 alle 13 sarà possibile riempire questo form, poi dalla settimana successiva, all'inizio dell'anno scolastico, il servizio prenderà piede a tutela delle studentesse e degli studenti interessati.

Gli orari ancora non sono stati confermati, cosa diversa per le fermate. Saranno collegate l'area del Circolo Arci di Tinaia (via del Piano della Tinaia, incrocio con via della Tinaia) e l'area lato Serravalle con quella del circolo di Cortenuova (parcheggio di via del Ponte). La tratta dura all'incirca 15-20 minuti in bus.

I LAVORI - Il tratto in cui saranno eseguiti i lavori non presenta abitazioni. È interdetto al transito veicolare e pedonale, questo perché all'avvio dei lavori è stato rimosso il guard-rail, unica protezione tra strada e argine prima della fine del muro, e la sicurezza verrebbe meno. Ai residenti sarà garantito l'accesso con le auto nei pressi delle loro abitazioni. Il tratto di strada interessato sarà allargato di un metro dopo i lavori, con riasfaltatura e ripristino dell'illuminazione pubblica.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa