Lega, Galli: "Rinuncio a candidarmi al Consiglio regionale"

“Pochi giorni fa avevo affermato che mi sarei volentieri ricandidato come capolista della Lega nel collegio Firenze 1, ma prendendo atto che tale opzione non è possibile, ho deciso, a malincuore e dopo attenta e serena riflessione, di non accettare altro posizionamento all’interno della lista alle prossime regionali-così Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega.” “Sono stati cinque anni molto intensi dal punto di vista lavorativo, ricchi di soddisfazioni personali e porterò con me un bagaglio a livello di rapporti umani davvero importante-prosegue il Consigliere.” “Desidero ringraziare il Capogruppo Elena Meini, una giovane e preparata donna che ha saputo guidarci con maestria anche in momenti particolarmente complessi; ovviamente, saluto con simpatia i colleghi Consiglieri del Gruppo e dico un sentito grazie a tutto lo staff che mi ha supportato egregiamente in questa mia esperienza politica-precisa l’esponente leghista.” “Sono convinto che la Lega otterrà adeguati consensi in Toscana e faccio un grosso in bocca al lupo a chi sarà candidato-sottolinea e conclude Galli.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa