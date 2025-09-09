La Lega apre la campagna elettorale nell’Empolese con una cena pubblica

La Lega dà il via alla campagna elettorale della circoscrizione 3 dell’Empolese con una cena pubblica, in programma venerdì 12 settembre alle ore 20.00 presso l’agriturismo Montemagnoli di Empoli.

La serata vedrà la partecipazione dell’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi, e sarà l’occasione per presentare ufficialmente i candidati del partito nella zona.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con la sezione empolese della Lega e con le liste che hanno sostenuto la candidatura di Andrea Poggianti alle scorse elezioni comunali: Centro Destra per Empoli e La Mia Empoli.

Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione, contattando il numero 338 14 38.

Fonte: sezione Lega Empolese