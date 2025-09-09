Maltempo in Toscana, nubifragio all'isola del Giglio. Prosegue l'instabilità

La Toscana anche in serata colpita dai temporali. "Intenso sistema temporalesco sul litorale grossetano e Argentario. Nubifragio all’isola del Giglio con 67 mm di pioggia caduti in meno di un’ora". Così il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani tramite le proprie pagine social, nell'ultimo aggiornamento sul maltempo: "Nelle prossime ore permangono condizioni di instabilità favorevoli allo sviluppo di sistemi di precipitazione temporalesca. Prestiamo massima attenzione!".

Sempre nell'arcipelago toscano, nella giornata di oggi un violento nubifragio ha colpito l'isola d'Elba in particolare Portoferraio, dove in meno di un'ora sono caduti 70 mm di acqua, con strade completamente allagate. Nella prima mattina allagamenti diffusi anche a Massa e Carrara. Dal pomeriggio di oggi, 9 settembre, la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione su gran parte della Toscana per temporali e piogge diffuse, fino alle 13 di domani, mercoledì 10 settembre.

