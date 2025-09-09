Maltempo, nubifragio a Massa e Carrara: strade e sottopassi allagati

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile
Maltempo in Toscana

Un violento temporale ha colpito nelle prime ore del mattino le città di Massa e Carrara, causando allagamenti diffusi e disagi alla circolazione.

A Massa la zona della stazione ferroviaria è rimasta inaccessibile a causa dell’inondazione del sottopasso di accesso ai binari. Situazione analoga a Carrara, dove le aree più colpite sono state le frazioni di Marina e Avenza.

Il torrente Carrione, che in un primo momento aveva destato preoccupazione per l’aumento della portata, è tornato sotto controllo, come confermato dalla sindaca Serena Arrighi.

La Protezione civile è al lavoro sul territorio da diverse ore per gestire l’emergenza e supportare i cittadini. Non si registrano feriti, ma alcune attività commerciali hanno subito danni.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
9 Settembre 2025

Sequestrati oltre 5.000 articoli contraffatti in un capannone nel Fiorentino

Un’operazione ad alto impatto della Guardia di Finanza di Firenze ha portato al sequestro di oltre 5.000 articoli contraffatti, tra borse e accessori di pelletteria, scoperti all’interno di un capannone [...]

Lastra a Signa
Cronaca
9 Settembre 2025

Incidente vicino Ginestra in Fi-Pi-Li: lunghe code in superstrada

Un incidente è avvenuto questa mattina (martedì 9 settembre) sulla Fi-Pi-Li e sono diversi i chilometri di coda in superstrada. Non si conoscono ancora i dettagli dello scontro né le [...]

Firenze
Cronaca
8 Settembre 2025

Detenuta 26enne si toglie la vita a Sollicciano, aperta inchiesta

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, sulla morte della detenuta rumena di 26 anni che si è suicidata nel carcere di [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina