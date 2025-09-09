Maltempo, nubifragio a Massa e Carrara: strade e sottopassi allagati

Un violento temporale ha colpito nelle prime ore del mattino le città di Massa e Carrara, causando allagamenti diffusi e disagi alla circolazione.

A Massa la zona della stazione ferroviaria è rimasta inaccessibile a causa dell’inondazione del sottopasso di accesso ai binari. Situazione analoga a Carrara, dove le aree più colpite sono state le frazioni di Marina e Avenza.

Il torrente Carrione, che in un primo momento aveva destato preoccupazione per l’aumento della portata, è tornato sotto controllo, come confermato dalla sindaca Serena Arrighi.

La Protezione civile è al lavoro sul territorio da diverse ore per gestire l’emergenza e supportare i cittadini. Non si registrano feriti, ma alcune attività commerciali hanno subito danni.

