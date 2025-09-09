Maltempo Toscana, danni all'Isola d'Elba e allagamenti a Massa Carrara

Un’intensa perturbazione atlantica sta interessando la Toscana, provocando forti temporali e piogge intense su gran parte della regione. La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione valido da oggi, martedì 9, alle 13, fino a domani, mercoledì, per temporali e piogge diffuse.

Isola d'Elba

Un violento nubifragio ha colpito l’Isola d’Elba intorno a mezzogiorno, causando gravi disagi alla viabilità. A Portoferraio, dove in soli 15 minuti sono caduti oltre 34 millimetri di pioggia, il Comune ha invitato la popolazione a non uscire di casa e a non utilizzare veicoli.

Le zone più colpite risultano la parte bassa del centro storico, tra via Carducci e piazza Cavour, e l’area artigianale, con numerosi allagamenti. Segnalato anche uno smottamento lungo la provinciale 26 in località Le Grotte.

Le linee telefoniche sull’isola sono state interrotte a causa del temporale. Diversi interventi dei Vigili del fuoco e del sistema di Protezione civile regionale sono in corso per allagamenti in uffici e negozi, oltre a soccorsi per persone rimaste bloccate nei sottopassi. Il presidente della Regione Toscana conferma che rimane alta l’attenzione e continua il monitoraggio dell’evoluzione meteo.

Massa e Carrara

Nelle prime ore del mattino un forte temporale ha colpito Massa e Carrara, causando allagamenti diffusi e disagi alla circolazione.

La sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione su gran parte della Toscana per temporali e piogge diffuse da questo pomeriggio, martedì 9, alle 13 di domani, mercoledì, a causa di una perturbazione atlantica che sta transitando sulla nostra regione.

Notizie correlate