Nasce all'Università di Pisa il primo master su esoterismo, religioni e nuove spiritualità

Pisa
L’Università di Pisa inaugura il primo Master in Italia dedicato allo studio accademico dell’esoterismo, che esplora misticismo, intelligenza artificiale e nuove forme di spiritualità contemporanee. Il percorso, intitolato “Religioni, Esoterismi e Nuove Spiritualità: evoluzioni e prospettive” (RENS), nasce all’interno del Dipartimento di Eccellenza Civiltà e Forme del Sapere e si propone di esplorare, con rigore scientifico e approccio interdisciplinare, fenomeni spirituali e religiosi che attraversano culture e secoli.

Diretto dalla professoressa Chiara Ombretta Tommasi, associata di Storia delle religioni e da poco nominata Vice Presidente della European Association for the Study of Religion (EASR), il Master coinvolge docenti e studiosi di diverse aree disciplinari. L’obiettivo è offrire strumenti critici per comprendere le tradizioni esoteriche e le spiritualità contemporanee, aprendo al tempo stesso nuove prospettive di ricerca e applicazione nei campi della cultura, della salute e delle tecnologie digitali.

Il programma si sviluppa tra gennaio e giugno 2026, con lezioni prevalentemente online e alcuni incontri in presenza a Pisa, secondo una formula pensata per conciliare studio e vita professionale. I contenuti spaziano dalle religioni antiche del Mediterraneo e dell’Oriente alle nuove forme di “tecnospiritualità” legate all’intelligenza artificiale, includendo approfondimenti sul rapporto tra esoterismo, psicoanalisi e pratiche di accompagnamento terapeutico e sociale.

Le iscrizioni sono aperte fino al 19 novembre 2025, sono previste due modalità di partecipazione, come allievi ordinari o come uditori, con possibilità di agevolazioni economiche per dieci candidati sulla base del reddito e del merito. Un Open day, programmato per ottobre, permetterà agli interessati di conoscere nel dettaglio l’offerta formativa.

“Sono particolarmente lieta di presentare questa iniziativa – commenta Tommasi – In un mondo attraversato da trasformazioni rapide e spesso superficiali, ma animato anche dalla ricerca dello spirituale, questo Master intende restituire profondità allo studio delle tradizioni esoteriche: non come mera curiosità, ma come parte viva della nostra eredità culturale e intellettuale. Un invito a pensare, a interrogare e a lasciarsi sorprendere”.

Per informazioni e iscrizioni: www.master-rens.it

