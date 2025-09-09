'Nuove opportunità insieme': partono i corsi alla Casa del Popolo di Castelfranco

Successo di iscrizioni per "N.O.I. - Nuove Opportunità Insieme", la rassegna di corsi sociali promossa Casa del Popolo di Castelfranco di Sotto. Con oltre 60 iscritti, tra cui tanti giovani, la risposta è stata straordinaria e testimonia un forte desiderio di aggregazione, formazione e crescita condivisa. I corsi, che prendono il via mercoledì 10 settembre, rappresentano un'importante opportunità per il territorio, resa possibile grazie al contributo della Fondazione Il Cuore si scioglie che ha valutato il Progetto della Casa del Popolo in sintonia con gli obiettivi dell’iniziativa “RICOSTRUIRE LEGAMI – Per una nuova idea di comunità” che premiava progetti di Enti del Terzo Settore “innovativi e inclusivi che possano contribuire alla crescita culturale, artistica e sociale del territorio”.

Si tratta di tre percorsi di formazione, tutti completamente gratuiti, pensati per sviluppare competenze innovative e favorire l'inclusione sociale: Street Art (7 lezioni), Comunicazione & Social Media (8 lezioni), Progettazione di Eventi Culturali (10 lezioni). Competenze che potranno essere investite nell’ulteriore sviluppo del progetto, per l’ideazione, la promozione e la realizzazione di un programma culturale che sappia parlare a tutti, costruendo legami fra nuove e vecchie generazioni, fra italiani e stranieri, inclusivo di cittadini con bisogni speciali, in un luogo che offre occasioni di protagonismo e di crescita individuale e collettiva.

Alla presentazione ufficiale del progetto sono intervenuti la Presidente della Sezione Soci Coop Valdarno Inferiore, Angela Bagagli, e il presidente della Casa del Popolo, Salvatore Morena.

"Sostenere progetti come N.O.I. è il cuore della nostra missione come Sezione Soci della cooperativa" ha dichiarato Angela Bagagli. "una partecipazione così ampia, specie da parte di giovani, ci conferma che investire in formazione gratuita e in cultura è la strada giusta per rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità e offrire opportunità concrete di crescita."

"Siamo orgogliosi e felicissimi della risposta della cittadinanza," ha aggiunto Salvatore Morena. "Questo successo dimostra che la Casa del Popolo è un punto di riferimento vivo e necessario per Castelfranco. Grazie al contributo fondamentale della Fondazione Il Cuore si scioglie, possiamo trasformare le idee in progetti concreti, aprendo le nostre porte a nuove energie e competenze. Un ringraziamento speciale va anche alla Sezione Soci Coop Valdarno Inferiore che, con la Fondazione Il Cuore si scioglie di Unicoop Firenze, hanno creduto nel nostro progetto e reso possibili questi percorsi di crescita."

La cultura unisce e la solidarietà rende tutto possibile. Con questo spirito, si intende costruire una comunità più creativa e competente. La Casa del Popolo di Castelfranco è quindi entusiasta di dare il via a questa nuova avventura e di accogliere tutti i partecipanti.

Fonte: Ufficio stampa