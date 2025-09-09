Il Palio del Cuoio sbarca sulla sabbia: a Ponte a Egola il torneo di Beach Volley dei Rioni

In arrivo a Ponte a Egola il Torneo di Beach Volley tra i Rioni del Palio del Cuoio organizzato insieme alll’A.S.D. Turtle Beach Ponte a Egola (PI). Spirito di squadra, agonismo e divertimento: questi gli ingredienti del Torneo di Beach Volley tra i Rioni del Palio del Cuoio, organizzato dal Comitato del Palio del Cuoio in collaborazione con l’Associazione Sportiva Dilettantistica Turtle Beach.

L’evento si terrà presso i campi da tennis di Ponte a Egola, in Via Farneto, dove Turtle Beach gestisce da alcune settimane il nuovo campo di beach volley, inaugurato a luglio 2025 all’interno del Tennis e Padel Club Ponte a Egola. Per la prima volta i rioni del Palio del Cuoio – Giuncheto, Il Ponte, Le Fornaci, Leporaia e Tognarino – si sfideranno lontano dalla tradizionale settimana del Palio e senza la storica corsa dei caratelli, portando lo spirito della competizione in una nuova veste sportiva e coinvolgente.

"È motivo di grande orgoglio - dichiarano i referenti di Turtle Beach - organizzare un evento del Palio del Cuoio, contribuendo allo sviluppo di una tradizione così importante per la comunità di Ponte a Egola attraverso il Beach Volley. Ringraziamo il Comitato del Palio del Cuoio per aver creduto e collaborato in questa iniziativa e il Tennis e Padel Club Ponte a Egola che ospiterà l'evento nel nuovo campo da beach inaugurato a luglio 2025. Mandiamo i nostri migliori auguri ai Rioni in gara: buon Palio sulla sabbia a tutti!”.

"Sono davvero orgogliosa - aggiunge l’assessora allo sport Elena Maggiorelli - di vedere il Palio del Cuoio prendere vita anche fuori dalla sua tradizionale data, grazie a questa bellissima iniziativa sportiva. Un sentito ringraziamento al Comitato del Palio del Cuoio e all'Associazione Turtle Beach per aver avuto questa splendida idea. Un particolare grazie va anche al Tennis e Padel Club di Ponte a Egola, una bella realtà del nostro territorio, che ospiterà l'evento nel suo nuovo campo da beach. Questo evento rappresenta un’opportunità per rafforzare l’identità dei rioni e, soprattutto, per creare momenti di socialità e condivisione, facendo dello sport il veicolo attraverso cui la tradizione prende vita anche al di fuori delle solite occasioni. È una preziosa occasione per far crescere ancora di più la nostra comunità”.

Oltre alle sfide sportive, la manifestazione offrirà anche musica e intrattenimento, rendendo l’evento una vera e propria festa per tutta la cittadinanza.

Calendario delle gare:

- Giovedì 11 e venerdì 12 settembre dalle ore 20.00: fase preliminare

- Domenica 14 dalle ore 18.00: semifinali e finali, con l’assegnazione del titolo di Rione Campione di Beach Volley 2025.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate