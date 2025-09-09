Ritorna il Palio e trionfa La Castellina: il canottaggio si conferma il cuore pulsante del paese

Ieri, sulle acque dell'Arno, il rione La Castellina ha scritto un'altra pagina di storia, aggiudicandosi la 29ª edizione del Palio con la Montata. L'attesa rievocazione storica e la competizione remiera hanno animato il paese, offrendo uno spettacolo emozionante quando i quattro rioni si sono sfidati a bordo dei tradizionali barconi.

Il Palio con la Montata non è una semplice gara di velocità. La competizione vede gli equipaggi, composti da otto vogatori e un timoniere, spingere le loro imbarcazioni in un percorso di 400 metri fino a raggiungere nuovamente il punto di partenza. È qui che avviene la "montata", la fase più spettacolare e decisiva: un membro cruciale della squadra, il montatore, si lancia su una corda sospesa sull'acqua e si arrampica con agilità per afferrare la bandierina del rione. Quest'anno, dopo una gara serrata, l'equipaggio de La Castellina ha eseguito la manovra vincente, conquistando il suo tredicesimo Palio. Con questa vittoria, il rione consolida il suo primato nel palmarès della competizione, che vede La Castellina a quota 13 trionfi, seguita da Di Sotto con 9, Di Sopra con 4 e La Punta con 3.

La giornata è stata arricchita da un momento speciale che apre a nuovi orizzonti per il futuro del canottaggio sull'Arno. Si è tenuta una sfida inaugurale sul 4 yole tra i padroni di casa della Società Canottieri Limite e un equipaggio proveniente da Pisa. Una gara avvincente che ha visto prevalere il team limitese, segnando il primo passo verso la realizzazione di una competizione più ampia che speriamo in futuro possa vedere la sfida tra le diverse società remiere del fiume.

A sottolineare il ruolo centrale del canottaggio nella storia del paese, ha portato il suo saluto l'Avvocato Alberto Mosca, Sindaco di Sabaudia, città gemellata con Capraia e Limite e anch'essa vanto del canottaggio italiano. Il Sindaco di Sabaudia ha salutato il suo omologo, Alessandro Giunti, Sindaco di Capraia e Limite, e il Presidente della Canottieri Limite, Fabrizio Lensi, a testimonianza di un legame che unisce due comunità con una forte identità sportiva e storica.

Con la fine del Palio, la Società Canottieri Limite guarda già al futuro, annunciando la ripartenza dei corsi di canottaggio. In un'iniziativa volta a far crescere le nuove generazioni di atleti, il mese di settembre sarà completamente gratuito per i nuovi iscritti nati tra il 2012 e il 2015.

Fonte: Canottieri Limite ASD - Ufficio Stampa

Notizie correlate