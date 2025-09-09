Pistoia città del Natale 2025, come inviare le domande per gestire Casa di Babbo Natale

C’è tempo fino a lunedì 15 settembre per presentare la manifestazione di interesse per l’installazione e la gestione della Casa di Babbo Natale, nell’ambito di Pistoia città del Natale 2025. I soggetti interessati (imprese individuali, persone giuridiche - anche in veste di capogruppo di un raggruppamento di soggetti regolarmente costituito) possono consultare il bando e gli allegati all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Commercio (link: https://www.comune.pistoia.it/it/documenti_pubblici/progetto-autofinanziato-casa-di-babbo-natale-2025-scadenza-15-09-2025).

La Casa di Babbo Natale sarà ospitata nelle Sale Affrescate del Palazzo comunale, in piazza del Duomo. Il periodo di apertura va dal 22 novembre 2025 al 6 gennaio 2026, e l’attività dovrà essere arricchita da iniziative ludico-ricreative rivolte ai bambini, da realizzare durante il periodo natalizio.

Il progetto proposto dovrà essere completamente autofinanziato, inclusi tutti gli aspetti legati alla realizzazione della Casa di Babbo Natale e delle attività ludiche e ricreative per i bambini. È previsto il pagamento di un canone per l’utilizzo delle Sale Affrescate e dei servizi accessori, come la pulizia, che saranno a carico dell’organizzatore.

Le domande, complete dei documenti richiesti, devono essere inviate al servizio Sviluppo Economico e Demografici – unità operativa Commercio e attività su area pubblica, tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.pistoia@postacert.toscana.it, entro la mezzanotte di lunedì 15 settembre 2025.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

Notizie correlate