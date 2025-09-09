Regionali, Melio tra i candidati PD: "Per una Toscana coraggiosa"

Politica e Opinioni Cerreto Guidi
Condividi su:
Leggi su mobile
Iacopo Melio

Come si è visto, il PD per le elezioni ha scelto il listino bloccato. Tra i nomi ce n'è uno molto noto, quello di Iacopo Melio. Originario di Lazzeretto (Cerreto Guidi), giovane attivista che ha dato vita a #vorreiprendereiltreno, è consigliere uscente ed è stato campione di preferenze all'ultima tornata. Lo stesso Melio ha espresso il suo pensiero sulla candidatura con un post su Facebook, eccolo di seguito.

Rompo il silenzio: inizia la campagna elettorale in Toscana!
Il Partito Democratico ha scelto di confermare la mia candidatura in Consiglio regionale all’interno di un cosiddetto “listino” regionale.
Tanto si è detto in queste settimane al riguardo, soprattutto sui giornali, e ogni giorno il contrario del precedente. Per questo ho volutamente scelto di non esprimermi e di farmi da parte, lasciando che il Partito (dalla base alle due Segreterie) agisse con i giusti tempi per scegliere la strada ritenuta migliore.
In tutto questo da parte mia c’è stata solo una costante: il mio mettermi a disposizione con l’impegno di sempre, a prescindere dalle modalità che sarebbero state decise, per lavorare a testa bassa per il nostro territorio portando avanti le istanze che ho sempre ritenuto prioritarie per la difesa dei diritti di tutte e di tutti, dell’ambiente e delle creature che lo abitano, promuovendo il progetto di UNA TOSCANA CORAGGIOSA che metta ancora al centro la bellezza del “Noi” e dell’“Insieme”. Quella che mi è stata data è una responsabilità importante che mi assumo con orgoglio e con grande emozione, la stessa di cinque anni fa ma con il peso ulteriore del prezioso bagaglio di esperienza fatta. E per questa attribuzione di fiducia ringrazio la Segretaria Elly Schlein, il Segretario regionale Emiliano Fossi, il Deputato Marco Furfaro, la Sindaca fiorentina Sara Funaro e l’Assessore Andrea Giorgio, il responsabile toscano della comunicazione Diego Blasi, la segreteria metropolitana e quella cittadina di Firenze con le volontarie e i volontari che mi hanno dato un aiuto fondamentale, e il Presidente Eugenio Giani che sosterrò convintamente, come nel 2020, alla guida di una coalizione forte contro una destra meschina e populista. E adesso quindi subito al lavoro, sempre in maniera collettiva, per portare nuovamente in Regione la rappresentanza di chi ha creduto in Elly Schlein a Firenze e in un cambiamento meno “politicista”. Con la viva speranza di non deludervi, e con la promessa di continuare a prendere le posizioni più scomode… Grazie di cuore, e grazie a chi di voi continuerà a starmi accanto in questo nuovo viaggio. Vi abbraccio, e viva la Toscana! A presto. 
 

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
9 Settembre 2025

Elezioni, il PD ricorre al listino bloccato: c'è Melio. Quattro le deroghe

Per la prima volta nella sua storia il PD in Toscana ricorre al listino bloccato per le elezioni regionali. Sono presenti il cerretese Iacopo Melio, consigliere uscente in quota Schlein [...]

Toscana
Politica e Opinioni
3 Settembre 2025

Regionali, PCI Empolese Valdelsa: "Ecco i nostri candidati locali e il nostro programma"

Il Partito Comunista Italiano sta raccogliendo le firme per essere presente con una propria lista alle prossime Elezioni regionali della Toscana, candidando alla Presidenza Enrico Zanieri, operatore sociale e segretario [...]

Empoli
Politica e Opinioni
31 Agosto 2025

Regionali, i candidati di Toscana Rossa nell'Empolese. Bufano: "Noi alternativa a sinistra"

Sono stati resi noti i nomi di candidati e candidate di Toscana Rossa per le prossime regionali, sono quattro i nomi che riguardano la circoscrizione elettorale di Firenze 3, quella [...]



Tutte le notizie di Cerreto Guidi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina