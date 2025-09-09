Regionali, Melio tra i candidati PD: "Per una Toscana coraggiosa"

Come si è visto, il PD per le elezioni ha scelto il listino bloccato. Tra i nomi ce n'è uno molto noto, quello di Iacopo Melio. Originario di Lazzeretto (Cerreto Guidi), giovane attivista che ha dato vita a #vorreiprendereiltreno, è consigliere uscente ed è stato campione di preferenze all'ultima tornata. Lo stesso Melio ha espresso il suo pensiero sulla candidatura con un post su Facebook, eccolo di seguito.

Rompo il silenzio: inizia la campagna elettorale in Toscana!

Il Partito Democratico ha scelto di confermare la mia candidatura in Consiglio regionale all’interno di un cosiddetto “listino” regionale.

Tanto si è detto in queste settimane al riguardo, soprattutto sui giornali, e ogni giorno il contrario del precedente. Per questo ho volutamente scelto di non esprimermi e di farmi da parte, lasciando che il Partito (dalla base alle due Segreterie) agisse con i giusti tempi per scegliere la strada ritenuta migliore.

In tutto questo da parte mia c’è stata solo una costante: il mio mettermi a disposizione con l’impegno di sempre, a prescindere dalle modalità che sarebbero state decise, per lavorare a testa bassa per il nostro territorio portando avanti le istanze che ho sempre ritenuto prioritarie per la difesa dei diritti di tutte e di tutti, dell’ambiente e delle creature che lo abitano, promuovendo il progetto di UNA TOSCANA CORAGGIOSA che metta ancora al centro la bellezza del “Noi” e dell’“Insieme”. Quella che mi è stata data è una responsabilità importante che mi assumo con orgoglio e con grande emozione, la stessa di cinque anni fa ma con il peso ulteriore del prezioso bagaglio di esperienza fatta. E per questa attribuzione di fiducia ringrazio la Segretaria Elly Schlein, il Segretario regionale Emiliano Fossi, il Deputato Marco Furfaro, la Sindaca fiorentina Sara Funaro e l’Assessore Andrea Giorgio, il responsabile toscano della comunicazione Diego Blasi, la segreteria metropolitana e quella cittadina di Firenze con le volontarie e i volontari che mi hanno dato un aiuto fondamentale, e il Presidente Eugenio Giani che sosterrò convintamente, come nel 2020, alla guida di una coalizione forte contro una destra meschina e populista. E adesso quindi subito al lavoro, sempre in maniera collettiva, per portare nuovamente in Regione la rappresentanza di chi ha creduto in Elly Schlein a Firenze e in un cambiamento meno “politicista”. Con la viva speranza di non deludervi, e con la promessa di continuare a prendere le posizioni più scomode… Grazie di cuore, e grazie a chi di voi continuerà a starmi accanto in questo nuovo viaggio. Vi abbraccio, e viva la Toscana! A presto.



