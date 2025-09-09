Regionali, Nardini capolista del PD a Pisa: "Tanto resta da fare"

Alessandra Nardini, assessora regionale uscente, sarà capolista del Partito Democratico in provincia di Pisa alle prossime elezioni regionali. La decisione è stata ufficializzata ieri sera a Firenze, dove la direzione regionale del Pd ha approvato le liste proposte dal segretario Emiliano Fossi. Nel collegio pisano sarà candidato anche Antonio Mazzeo, attuale

“È un grande onore, voglio ringraziare il partito nazionale e regionale, la segretaria Elly Schlein e il segretario Emiliano Fossi, per avermi scelta come capolista nel mio territorio, la provincia di Pisa. Accolgo questa sfida con lo stesso entusiasmo di sempre, di quando ero una ragazzina che muoveva i primi passi nella politica nel mio comune”, ha dichiarato Nardini.

Nel tracciare un bilancio della sua esperienza in giunta, l’assessora ha ricordato “obiettivi importantissimi: Nidi Gratis, Libri Gratis, la riforma dei tirocini, oltre 300 milioni di euro investiti per il lavoro e la formazione professionale, 206 milioni di euro per il diritto allo studio universitario, azioni concrete contro le discriminazioni e la violenza di genere e molto altro”.

Ma la candidata sottolinea che il percorso non è finito: “Tanto resta da fare. Questa Toscana che stiamo costruendo insieme deve andare avanti, non tornare indietro. Insieme ce la faremo”.

Da qui la scelta di correre nuovamente per il Consiglio regionale: “Ecco perché mi candido. Per quello che conta davvero: lavoro, diritto allo studio e all’educazione fin dal nido, sanità efficiente, servizi adeguati, infrastrutture moderne, sviluppo sostenibile, contrasto alle discriminazioni e alla violenza di genere, promozione di una cultura della pace in un tempo di guerra. Una Regione che non lascia indietro nessuna a nessuno e che combatta le disuguaglianze”.

