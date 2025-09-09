Regionali, ufficiali le candidature del PD Empolese Valdelsa: Barnini capolista, secondo Cucini

Parte la campagna elettorale del Partito Democratico verso le elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Ieri sera la direzione regionale del Partito democratico della Toscana ha formalizzato le liste dei candidati al consiglio regionale. Per il collegio Firenze 3, che comprende tutti i comuni dell’Empolese Valdelsa, la lista ufficiale rispecchia quella proposta dall’assemblea territoriale lo scorso 25 agosto in questo ordine: Brenda Barnini, capolista, Giacomo Cucini, Daria Isolani e Silvano Guerrini.

Il segretario della Federazione, Jacopo Mazzantini si è detto soddisfatto della decisione della segreteria regionale: «La nostra lista è stata accolta e ufficializzata così come era stata proposta, gratificando il nostro gruppo dirigente che ha lavorato mesi per elaborare una lista di nomi che desse spazio alle diverse sensibilità politiche che animano il partito. Come già detto puntiamo sui nomi di Brenda e Giacomo, ringraziando anche chi, come Daria e Silvano, si è messo a disposizione della Federazione. Portiamo in dote al Pd un percorso che ha elaborato alcune priorità per il nostro territorio, temi che vogliamo siano inseriti nel programma elettorale. Solo dando risposte ai cittadini possiamo continuare a governare bene.

Non posso invece che manifestare nuovamente contrarietà rispetto alla scelta del partito regionale di adottare il listino bloccato per alcuni candidati. Questa opzione, infatti, sacrificherà la rappresentanza di interi territori nel futuro gruppo consiliare del Pd, anche in caso di vittoria elettorale e manda all’elettorato già fortemente disaffezionato alla politica un messaggio autoreferenziale e di chiusura, in grado di generare ulteriore astensione al voto. Il Pd è nato per aprirsi e dare più voce ai cittadini, soprattutto rispetto ai momenti di selezione delle candidature istituzionali. Confido che nel nostro territorio ciò possa essere ben rappresentato dai nostri candidati, che vengono da un percorso amministrativo frutto proprio del loro rapporto diretto e costante con tutta la cittadinanza».

«Ci tengo prima di tutto a ringraziare Enrico Sostegni, consigliere uscente, che in questi dieci anni ha fatto un grandissimo lavoro per il nostro territorio e per la Toscana tutta. Grazie anche a Jacopo (Mazzantini ndr), che come sempre ha guidato il nostro partito in un lungo percorso, che ha trovato una decisione unitaria- ha dichiarato Brenda Barnini-. Giacomo ed io ci candidiamo per portare in Toscana i bisogni, le richieste e le priorità dei cittadini degli undici comuni dell’Empolese Valdelsa. La politica è fatta di scelte non di occasioni e nei prossimi cinque anni la Toscana dovrà saper prendere decisioni importanti per difendere e rilanciare il nostro sistema produttivo e per tutelare il diritto alla salute, il lavoro e i bisogni delle famiglie. Ci impegneremo insieme per una Toscana più forte e più giusta».

Anche Giacomo Cucini si è detto molto soddisfatto della conferma, da parte della direzione regionale, dello schema proposto dalla Federazione: «Il nostro obiettivo è l’interesse del territorio. Sono felice di mettere a disposizione di tutto l’Empolese Valdelsa la mia esperienza, maturata in questi anni di amministrazione, con una candidatura che è sostenuta da tutto il partito. L’impegno comune è la valorizzazione e coesione del territorio. Ridare centralità a tutto l’Empolese Valdelsa, dotarlo di ulteriori servizi, mettendo al primo posto sanità territoriale e connessione del territorio ai centri urbani, con nuove infrastrutture e un rafforzamento del trasporto pubblico locale e ferroviario, senza dimenticare la difesa del suolo e rischio idrogeologico, sono gli obiettivi che mi porrò e che sono sempre stati alla base della mia azione politica».

Venerdì 12 settembre alle 17.30 a Iano, nel comune di Montaione ci sarà il lancio ufficiale della campagna elettorale. Il luogo è stato scelto per dare un messaggio chiaro: “prima le persone” poi le cose, da qui la decisione di iniziare la campagna elettorale da una frazione di un piccolo paese e non dalle città più centrali.

