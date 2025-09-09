Ripartono tutti i corsi Uisp nell'Empolese Valdelsa

Da lunedì 15 settembre tutto il programma dei corsi Uisp riprenderà regolarmente con una proposta sempre più ampia e variegata. Bambini e bambine, giovani, adulti potranno rimettersi in moto nelle strutture sparse sul territorio Empolese Valdelsa grazie ai nostri operatori esperti. Già dalla metà di settembre riparte tutta l’attività all’interno di palasport, palestre, circoli e associazioni con un’offerta che punta ad essere più capillare possibile, senza aumentare i costi per atleti e atlete.

Per i più piccoli saranno a disposizione due proposte: “Crescere in movimento” e “A tutto sport”. La prima è un’attività ludico-motoria pensata per la fascia di età 3-5 anni. La seconda, invece, è rivolta ai bambini di età compresa tra 5 e 8 anni e prevede lo svolgimento di diverse discipline sportive. Entrambi i corsi si terranno il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle 17 alle 18 al PalAramini.

Per quanto riguarda il fitness saranno attivati ben otto corsi Pilates: cinque al PalAramini, due nei locali della Misericordia di Capraia e uno alla Casa del Popolo di Avane con possibilità di scegliere giorni e orari migliori. Confermato il corso di FitGag, così come quello di Fitness in Cammino: entrambi al PalAramini in orario serale. Per quanto riguarda i Balli di gruppo Caraibici due le proposte, una al palazzetto dello sport di Empoli e una alla Cdp di Avane.

Sempre più ricco il palinsesto dei corsi Afa. L’attività fisica adattata, studiata per rimanere in movimento e tenersi in forma a qualsiasi età, verrà svolta in sei comuni del circondario. Fittissimo l’elenco dei luoghi dove sarà possibile svolgere le lezioni: 26 tra palasport, palestre, circoli, sedi associative. Ben tredici a Empoli, dove oltre al PalAramini si terranno corsi alla palestra della scuola media Busoni, nei circoli Arci di Casenuove, Marcignana, Ponte a Elsa, Pozzale, Monterappoli, Sant’Andrea, Santa Maria, Pagnana, Villanuova e Avane e nella sede dell’Avis. Tre ciascuno a Cerreto (circoli Arci di Cerreto, Lazzeretto e Stabbia), Vinci (circoli Arci Sovigliana, Spicchio e Vitolini) e Montelupo (circoli Arci Progresso Montelupo, Ambrogiana e Fibbiana). Due ciascuno a Capraia e Limite (Pubblica Assistenza di Limite e Misericordia di Capraia) e Montespertoli (Scuola elementare Montespertoli e circolo Arci Martignana).

Per tutte le informazioni e per le iscrizioni è possibile consultare il nostro sito www.uisp.it/empoli oppure rivolgersi ai nostri uffici in via XI Febbraio 28/A, a Empoli.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate