Scontro tra auto a Empoli, un 58enne in ospedale per trauma toracico

Incidente intorno alle ore 13.30 a Empoli, all'incrocio tra via Amendola e via Fucini. Un uomo di 58 anni è rimasto ferito a seguito dello scontro tra due mezzi, ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli per un trauma toracico riportato a causa dello scoppio dell'airbag. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la polizia municipale.

Non sarebbe la prima volta che avvengono incidenti in quell'incrocio, recentemente interessato anche da lavori di rifacimento alla segnaletica.

La mattina era iniziata ancora tra le vie del centro con un altro incidente, avvenuto tra via Giovanni da Empoli e via Tripoli dove due auto si sono scontrate. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Più grave, invece, l'incidente di questo pomeriggio nella Valdelsa empolese, a Gambassi, dove un 81enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe.

Notizie correlate