Scontro tra due auto a Gambassi Terme, ci sono feriti. Un 81enne in codice rosso

Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi a Gambassi Terme sulla SP64. Due auto si sono scontrate intorno alle ore 14.30 per motivi ancora da accertare e tre persone sono rimaste ferite, tra cui un ultraottantenne che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuseppe di Empoli. I feriti avrebbero riportato traumi multipli.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco e la polizia municipale.

