Scontro tra due mezzi a Gambassi Terme, ci sono feriti

Cronaca Gambassi Terme
Brutto incidente nel primo pomeriggio di oggi a Gambassi Terme sulla SP64. Due mezzi si sono scontrati intorno alle ore 14.30 per motivi ancora da accertare e tre persone, rimaste ferite, avrebbero riportato traumi multipli.

Da quanto si apprende nello scontro sarebbero rimasti coinvolti un'auto e un mezzo di una cooperativa del settore rifiuti. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto con i soccorsi inviati dal 118 e i vigili del fuoco. Almeno due dei feriti, il conducente dell'auto un ultrottantenne e il conducente del mezzo per la raccolta porta a porta, sono stati trasportati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe di Empoli.

