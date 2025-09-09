Scuole al via, a Fucecchio oltre 2900 studenti pronti a tornare in classe

Si avvicina la prima campanella che lunedì prossimo, 15 settembre, segnerà l'inizio dell'anno scolastico 2025/2026. Una campanella che a Fucecchio richiamerà oltre 2900 studenti: 2921, per la precisione, di cui 1944 dell'Istituto Comprensivo Fucecchio e 977 dell'istituto superiore “Arturo Checchi”.

Questa mattina, nella sala consiliare del Comune di Fucecchio, si è tenuta la conferenza di servizio alla quale hanno preso parte la sindaca di Fucecchio, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Angela Surace, il DSGA Primo Esposito, i referenti scolastici, i tecnici amministrativi, il coordinatore del servizio trasporto, la Fucecchio Servizi Srl e la Del Monte Ristorazione, l'azienda che gestisce il servizio mensa.

Uno dei punti principali all'ordine del giorno è stato l'inizio dei servizi scolastici di trasporto, mensa e pre scuola. Fin dal primo giorno, quindi dal 15 settembre, sarà garantito il trasporto scolastico andata e ritorno per le scuole primarie e secondarie di primo grado, mentre per le scuole dell'infanzia fino al 19 sarà garantita soltanto l'andata (dal 22 si andrà a regime anche con il ritorno). Il servizio pre scuola prenderà il via martedì 16 settembre, nei 10 plessi scolastici in cui è stata richiesta l'attivazione, mentre la mensa scolastica sarà disponibile a partire da lunedì 22 settembre (ad eccezione delle sezioni dei 3 anni della scuola dell'infanzia per le quali partirà lunedì 29).

Ricordiamo che è ancora possibile iscriversi ai servizi scolastici accedendo al portale raggiungibile al link https://fucecchio.simeal.it/sicare/benvenuto.php.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa