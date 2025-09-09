Sequestrati oltre 5.000 articoli contraffatti in un capannone nel Fiorentino

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Un’operazione ad alto impatto della Guardia di Finanza di Firenze ha portato al sequestro di oltre 5.000 articoli contraffatti, tra borse e accessori di pelletteria, scoperti all’interno di un capannone nella periferia del capoluogo toscano.

L’intervento, condotto dal 2° Nucleo Operativo Metropolitano su impulso del Comando Provinciale e in attuazione delle direttive del Comando Regionale Toscana, è stato reso possibile da mirate analisi di rischio e attività di osservazione. Il capannone fungeva da sito logistico-produttivo gestito da un cittadino straniero, dove erano stoccati manufatti e semilavorati che riproducevano fedelmente i modelli di una nota maison francese.

Le Fiamme Gialle hanno sequestrato l’intero stock e le attrezzature per il confezionamento, denunciando il responsabile all’Autorità Giudiziaria per contraffazione e commercio di prodotti falsi. Sono in corso indagini per ricostruire la rete di approvvigionamento e distribuzione, i flussi finanziari e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

La Guardia di Finanza sottolinea come la contraffazione rappresenti un fenomeno sistemico che danneggia imprese, fisco, consumatori e territorio, indebolendo anche l’immagine del made in Italy sui mercati internazionali. Il Corpo ribadisce inoltre il ruolo centrale della propria attività nel contrasto a tali pratiche e ricorda che è possibile segnalare condotte sospette al numero 117.

Si precisa che il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato sarà accertata solo con sentenza definitiva.

Notizie correlate

Lastra a Signa
Cronaca
9 Settembre 2025

Incidente vicino Ginestra in Fi-Pi-Li: lunghe code in superstrada

Un incidente è avvenuto questa mattina (martedì 9 settembre) sulla Fi-Pi-Li e sono diversi i chilometri di coda in superstrada. Non si conoscono ancora i dettagli dello scontro né le [...]

Firenze
Cronaca
8 Settembre 2025

Detenuta 26enne si toglie la vita a Sollicciano, aperta inchiesta

La procura di Firenze ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento senza indagati, sulla morte della detenuta rumena di 26 anni che si è suicidata nel carcere di [...]

Firenze
Cronaca
8 Settembre 2025

Sorpreso mentre cede due dosi, in casa ha mezzo kg di cocaina e più di 35mila euro: arrestato

Sequestrato mezzo kg di cocaina e oltre 35mila euro in contanti. Questo il bilancio di un'operazione della polizia di Stato e della polizia municipale a Firenze, che ha portato all'arresto [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina