Servizi educativi alla prima infanzia a Castelfiorentino, ecco 'La Tana del Sole' e il nido 'Raggio di Luna'

Oltre due milioni e mezzo di investimenti per i nuovi Nidi d’Infanzia di Castelfiorentino. Pochi giorni fa sono state presentate alle famiglie “La Tana del Sole” e il nuovo nido d’infanzia “Raggio di Luna”, che da quest’anno offrono ai bambini fino a 3 anni strutture completamente nuove o profondamente rinnovate. Una garanzia per la loro crescita e la loro formazione fin dai primi anni di vita, in quanto i processi di apprendimento e il benessere psicofisico dei bambini sono influenzati anche dall’ambiente che li circonda.

Realizzata in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti (dicembre 2025) “La Tana del Sole” di Via De Gasperi si presenta come una struttura nuova di zecca (costo due milioni e 400 mila euro circa), che grazie anche alla sua ampiezza (quasi 1000 mq rispetto ai 700 della vecchia struttura, che è stata demolita) consente oggi di ospitare 72 bambini da tre mesi a tre anni, con un aumento di sei posti rispetto al passato. Il servizio è a disposizione sia per il tempo corto (fino alle 13.30) che per il tempo pieno (uscita 16.30), offrendo così’ ai bambini non solo il pasto, ma anche la pausa relax necessaria per il riposo.

L’architettura de “La Tana del Sole”, dotata peraltro di un’Agorà per lo svolgimento delle attività collettive e come elemento di unione tra tutti gli ambienti, è stata pensata in modo rispondente a questa esigenza fondamentale del bambino, ed è in linea con i più elevati standard di sicurezza, bassa manutenzione e risparmio energetico (impianto fotovoltaico e solare termico).

Completamente rinnovata anche la struttura di via Leonardo Da Vinci, chiusa da diversi anni, su cui sono stati realizzati lavori di ammodernamento e riqualificazione, necessari per adeguarla a Nido d’infanzia (costo 100 mila euro). Il nuovo “Raggio di Luna” consente oggi di ospitare 20 bambini dai dodici mesi ai tre anni, con orario fino alle 13.30, comprensivo del pranzo. A tal fine, all’interno dell’edificio è stato ricavato un locale per lo sporzionamento dei pasti, che vengono preparati da “La Tana del Sole”. Oltre ai 100 mila euro necessari per i lavori, l’Amministrazione Comunale ha impegnato oltre 110 mila euro per la sua gestione (anno educativo 2025/26).

Sono infine in corso i lavori per la realizzazione del nuovo Nido d’infanzia di via Mascagni, che affiancherà la struttura di via Don Minzoni e potrà accogliere 30 bambini. Il costo è di oltre 700 mila euro, finanziati con fondi PNRR, e i lavori saranno ultimati nella primavera 2026. Il nido di via Mascagni offrirà ai bambini spazi dedicati alla didattica (spazio gioco – simbolico – spazio racconto – spazio gioco a terra), un’area per il loro riposo realizzata in ambiente comunicante ma separato, un’Agorà, ovvero uno spazio comune multifunzione, oltre naturalmente le unità di servizio (servizi igienici, spogliatoi, deposito e lavanderia ecc.)

Durante la presentazione de “La Tana del Sole” e del “Raggio di Luna” (presente anche l’assessora alla Scuola, Marta Longaresi), la Sindaca, Francesca Giannì ha reso noto che alla fine dell’anno educativo (maggio/giugno 2026) sarà organizzata una grande festa inaugurale che riunirà i tre nuovi Nidi d’infanzia nel “Castello dei piccoli”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio Stampa