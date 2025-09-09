Servizio Pre e Post Scuola 2025-2026, aperte le iscrizioni: domande online entro il 4 ottobre

Il Comune di San Miniato ha attivato il servizio di pre e di post scuola anche per l’anno scolastico 2025-2026. Saranno garantite accoglienza e sorveglianza agli alunni e alle alunne delle scuole dell’infanzia e primarie che, per ragioni lavorative dei genitori o dei tutori, abbiano necessità di entrare a scuola prima dell’inizio delle lezioni o di uscire dopo la fine dell’orario di lezione.

Le domande dovranno essere presentate entro il 4 ottobre e solo in modalità online attraverso il Portale dei servizi educativi e scolastici (eCivis), utilizzando l’identità digitale (Spid o Cie) del genitore o del tutore. Saranno accettate domande fino a copertura dei posti disponibili (25 per ciascun gruppo riferito al singolo plesso e al tipo di attività, pre scuola o post scuola). Per coloro che presenteranno la richiesta dal 9 al 22 settembre 2025 l’inizio del servizio di pre e/o post scuola sarà a partire dal 1 ottobre 2025, mentre per coloro che presenteranno la richiesta dal 23 settembre al 4 ottobre 2025 l’inizio del servizio sarà a partire dal 15 ottobre 2025. In entrambi i casi è comunque necessario attendere la comunicazione di avvenuta attivazione del servizio. Le richieste saranno accolte con un numero minimo di iscritti per ciascun plesso pari a 7 nel caso di plessi con oltre 40 iscritti, e con un numero minimo pari a 4 nel caso di plessi con meno di 40 iscritti. L’ingresso anticipato o posticipato rispetto all’orario scolastico, per un massimo di 30 minuti, può essere richiesto esclusivamente in caso di entrambi genitori o tutori lavoratori. Non sarà consentito l’utilizzo del servizio dopo 2 giorni continuativi di assenza al servizio pre-scuola o post-scuola e contestuale presenza in classe nell’orario scolastico; gli utenti che non siano in regola con i pagamenti dei servizi scolastici potranno non essere ammessi.

La volontà dell’amministrazione è quella di andare incontro alle esigenze delle famiglie, mettendo i genitori nelle condizioni di affrontare il nuovo anno scolastico che sta per iniziare, con la massima serenità. La conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia è un aspetto fondamentale per la società contemporanea, sul quale è necessario investire mettendo a disposizione servizi come questo che, nel corso degli anni, è stato molto utilizzato. Si tratta di un servizio gratuito organizzato da volontari e volontarie che offrono il loro tempo per fornire un aiuto alle famiglie, e che quest'anno parte in ritardo di qualche giorno rispetto all'avvio dell'anno scolastico, per la necessità di apportare alcuni correttivi al sistema organizzativo del servizio. La mensa e il trasporto, i due servizi a pagamento, saranno regolarmente attivi dalla prima settimana di scuola.

Per informazioni è necessario contattare l'Ufficio politiche sociali e associazionismo: 0571.406740-750, ifrescura@comune.san-miniato.pi.it oppure consultare il sito del Comune.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa

