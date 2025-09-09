Sicurezza urbana, convegno del M5S a Empoli

Giovedì 12 settembre alle ore 15.30, nella sala di Palazzo Pretorio di Empoli, si terrà il convegno pubblico “Sicurezza urbana: criticità, buone pratiche e prospettive per l’Empolese-Valdelsa”, promosso dal Movimento 5 Stelle con il coinvolgimento di istituzioni, operatori e cittadini.

«La sicurezza urbana è un tema importante e molto sentito. È fondamentale sviluppare una maggiore consapevolezza delle criticità e di tutti gli aspetti che la riguardano, con particolare attenzione alla prevenzione, che rappresenta la strada più duratura e risolutiva per tutelare la comunità», dichiara Jacopo Maccari, consigliere comunale M5S di Empoli.

Sulla stessa linea interviene Fabrizio Macchi, consigliere M5S del territorio valdelsano:

«Vogliamo raccogliere esperienze e proposte da chi opera sul campo – forze dell’ordine, magistrati, sindacati – e costruire soluzioni equilibrate, che tutelino cittadini e operatori».

All’iniziativa partecipa anche Vittorio Pasqua, presidente onorario nazionale ANA-UGL, che sottolinea l’impatto diretto della sicurezza urbana sul commercio ambulante:

«Per chi lavora nei mercati e nelle piazze, la tutela degli spazi pubblici è fondamentale. Se questi non sono presidiati, le persone smettono di frequentarsi e il tessuto urbano si impoverisce. Sicurezza e vivibilità devono camminare insieme».

Il convegno nasce con l’intento di ascoltare da vicino chi ogni giorno vive la sicurezza urbana in prima linea: poliziotti, agenti della municipale, magistrati, avvocati e sindacati. L’idea è quella di dare voce alle loro esperienze, raccogliendo testimonianze concrete per comprendere meglio quali siano le criticità e le esigenze reali.

Accanto all’ascolto, l’obiettivo è proporre soluzioni pratiche e realizzabili, che varino dall'aumento di organico sul territorio ad un rafforzamento della prevenzione.

Con questa iniziativa, il M5S rilancia un confronto aperto e costruttivo, con l’obiettivo di trasformare la sicurezza da questione di emergenza a percorso condiviso e per tutta la comunità dell’Empolese-Valdelsa.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate