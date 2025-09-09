Tornano i 'Cantieri di Storia': a Pisa tre giorni di confronto sulla storiografia contemporanea

Torna uno dei principali appuntamenti pubblici della storiografia italiana. A Pisa, tra 11 e 13 settembre 2025, si terrà infatti la tredicesima edizione di “Cantieri di Storia”, occasione biennale di confronto tra storiche e storici di varie competenze, generazioni, appartenenze sulle più aggiornate ricerche in corso sulla storia contemporanea italiana e internazionale.

I “Cantieri”, fin dalla prima edizione che si tenne a Urbino nel 2001, sono promossi e organizzati dalla SISSCo, la Società italiana per lo studio della storia contemporanea. La SISSCo, fondata ormai dal 1990, è la società professionale che ha al suo interno, come socie e soci, buona parte della più importante storiografia italiana e rappresenta la voce più autorevole della disciplina anche sul piano pubblico e non soltanto scientifico. Oggi, ha come presidente Marco De Nicolò, mentre il direttivo nazionale è composto da Alberto Basciani, Enzo Fimiani, Valeria Galimi, Simone Neri Serneri, Deborah Paci, Anna Tonelli (vicepresidente).

Convergono quest’anno a Pisa circa centosettanta studiose e studiosi, che animeranno direttamente, alla presenza di centinaia di socie e soci della SISSCo, i numerosi appuntamenti nei quali sono articolati i “Cantieri”, tenuti in contemporanea in varie sedi universitarie e culturali della città, affrontando temi rilevanti di storia contemporanea a livello globale.

Si allega il programma dettagliato, che si avvia dall’11 settembre, quando al mattino al 10,30 si terrà una tavola rotonda presso la Domus Mazziniana e poi nel primo pomeriggio, dalle 14.30, i rappresentanti della SISSCo e delle istituzioni coinvolte apriranno i lavori delle tre sessioni pubbliche nei quali si sviluppano i “Cantieri”.

I “Cantieri di Storia XIII” della SISSCo sono un’organizzazione complessa e sono stati resi possibili dal lavoro di svariate persone: da un comitato scientifico composto da Emmanuel Betta, Valeria Deplano, Pietro Finelli, Vinzia Fiorino (coordinatrice), Chiara Giorgi, Giulia Lami, Catia Papa, Giovanni Scirocco, Gregorio Sorgonà, Ermanno Taviani, Anna Tonelli; da un comitato organizzatore che vede il contributo di Karen Bertorelli, Giovanni Brunetti, Stefano Campagna, Andrea Sortino (coordinatore), Ginevra Villani.

I due comitati hanno trovato un fondamentale punto di supporto e lavoro nella segretaria della SISSCo, Giulia Zitelli Conti, coadiuvata da Deborah Natale, e nel responsabile web, Matteo Marinello.

L’intera struttura delle tre giornate pisane poggia su istituzioni ed enti di Pisa che, assieme alla SISSCo, l’hanno resa possibile: l’Università di Pisa; la Scuola Normale Superiore; la Domus Mazziniana. Nelle varie sedi dei tre organismi così prestigiosi, si svolgeranno le iniziative previste.

Si tratterà senza alcun dubbio di un grande evento sulla storia contemporanea, capace di destare l’interesse pubblico a livello nazionale, e non soltanto degli specialisti.

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate