Tornano i Super Days da Gruppo Scotti: dal 15 al 21 settembre oltre 100 auto KM0 e aziendali multimarca in sconto

Anche quest’anno settembre porta con sé un appuntamento imperdibile per chi è alla ricerca di un’auto: i Super Days di Gruppo Scotti

Dal 15 al 21 settembre 2025, in tutti gli showroom Gruppo Scotti, sarà possibile accedere a sconti eccezionali su oltre 100 vetture KM0 e aziendali multimarca Un’ampia selezione di modelli pronta per soddisfare gusti ed esigenze differenti: dalle city car pratiche e maneggevoli, alle berline eleganti, fino ai SUV spaziosi e versatili.

La formula è semplice ma esclusiva: l’accesso alle promozioni sarà riservato solo su appuntamento, per garantire un servizio personalizzato e la possibilità di ricevere la consulenza dedicata dei professionisti Gruppo Scotti. Un’occasione perfetta per trovare l’auto giusta, con la tranquillità di scegliere in un contesto affidabile e trasparente.

Come partecipare

Per accedere alle offerte dei Super Days basta compilare l’apposito

👉 form un operatore ti ricontatterà per fissare il tuo appuntamento personalizzato nello showroom più vicino.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica per acquistare la tua prossima auto a condizioni davvero vantaggiose.

👉 Prenota subito il tuo posto ai Super Days di Gruppo Scotti

Scotti S.p.A.

Via Livornese 220 50053 EMPOLI (FI)

0571 902127