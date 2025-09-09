Un calice di vino a Ultravox per aiutare il Viper Theatre

Un calice di vino per salvare la stagione del Viper Theatre, il club fiorentino gravemente danneggiato da un incendio. “In Vino… Viperas” è l’iniziativa in programma domenica 14 settembre allo spazio estivo Ultravox Firenze: grazie alla meravigliosa disponibilità dell'Enoteca al Risanamento di Bologna, dalle ore 15 si potrà gustare ottimo vino, servito in calice e portacalice con logo Viper Theatre. I 10 euro richiesti andranno interamente allo staff del Viper con l’intento di salvare, almeno in parte e in altri spazi, la stagione di concerti e garantire un reddito alle maestranze che lavorano alla realizzazione degli spettacoli.

L’iniziativa si protrarrà per tutta la giornata, che chiude la lunga estate di Ultravox. Alle ore 18 è previsto il concerto dell’Orchestra dell’Associazione delle Scuole di Musica della Toscana. Alla sera saliranno sul palco i Post Nebbia, lanciatissima band nata dall'immaginario psichedelico di Carlo Corbellini e nota per il suo sound elettronico e testi in italiano. In primo piano “Pisa Nera”, nuovo album che traspone in musica quel sentimento di vertigine generazionale sospeso tra rabbia e disillusione.

Si può sostenere il Viper anche con bonifico bancario e attraverso la campagna di crowdfunding avviata su GoFundMe. Tutti i dettagli sulle pagine social del Viper.

All’Ultravox senza stress con mezzi pubblici, soprattutto in tramvia e autobus. Per chi non può fare a meno di auto e moto c’è il grande parcheggio del piazzale delle Cascine proprio accanto al prato della Tinaia. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2025 del Comune di Firenze.

