Un calice di vino a Ultravox per aiutare il Viper Theatre

Attualità Firenze
foto da GoFundMe

Un calice di vino per salvare la stagione del Viper Theatre, il club fiorentino gravemente danneggiato da un incendio. “In Vino… Viperas” è l’iniziativa in programma domenica 14 settembre allo spazio estivo Ultravox Firenze: grazie alla meravigliosa disponibilità dell'Enoteca al Risanamento di Bologna, dalle ore 15 si potrà gustare ottimo vino, servito in calice e portacalice con logo Viper Theatre. I 10 euro richiesti andranno interamente allo staff del Viper con l’intento di salvare, almeno in parte e in altri spazi, la stagione di concerti e garantire un reddito alle maestranze che lavorano alla realizzazione degli spettacoli.

L’iniziativa si protrarrà per tutta la giornata, che chiude la lunga estate di Ultravox. Alle ore 18 è previsto il concerto dell’Orchestra dell’Associazione delle Scuole di Musica della Toscana. Alla sera saliranno sul palco i Post Nebbia, lanciatissima band nata dall'immaginario psichedelico di Carlo Corbellini e nota per il suo sound elettronico e testi in italiano. In primo piano “Pisa Nera”, nuovo album che traspone in musica quel sentimento di vertigine generazionale sospeso tra rabbia e disillusione.

Si può sostenere il Viper anche con bonifico bancario e attraverso la campagna di crowdfunding avviata su GoFundMe. Tutti i dettagli sulle pagine social del Viper.

All’Ultravox senza stress con mezzi pubblici, soprattutto in tramvia e autobus. Per chi non può fare a meno di auto e moto c’è il grande parcheggio del piazzale delle Cascine proprio accanto al prato della Tinaia. Nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2025 del Comune di Firenze.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Attualità
9 Settembre 2025

Giornate Europee del Patrimonio, apertura straordinaria della Casa-Museo di Giovanni Spadolini

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio coordinate in Italia dal Ministero della Cultura, la Fondazione Spadolini Nuova Antologia ETS apre al pubblico, con accesso libero e gratuito, la casa-museo di Giovanni Spadolini a Pian dei Giullari. Per l’occasione [...]

Firenze
Attualità
9 Settembre 2025

Al via l'Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze

E’ cominciata ufficialmente la quarta edizione dell’Olimpiade e Paralimpiade della Città Metropolitana di Firenze, evento della MetroCittà di Firenze che si avvale dell’organizzazione tecnica di Uisp Firenze, con i patrocini [...]

Firenze
Attualità
8 Settembre 2025

La Fabbrica dell'aria arriva all'ospedale di Careggi

Un ecosistema vivente nel cuore dell'ospedale: la Fabbrica dell'aria è stata inaugurata questa mattina all'ospedale di Careggi, a Firenze, grazie a un'iniziativa promossa dalla Fondazione Careggi, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi e Università degli Studi di Firenze, [...]



Tutte le notizie di Firenze

