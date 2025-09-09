Università di Firenze, al via 'I Venerdì dell’Orientamento'

Rafforzare il legame tra scuola e università per accompagnare ragazze e ragazzi nelle scelte formative. Con questo obiettivo nasce l’iniziativa “I venerdì dell’orientamento. Università e scuole insieme per progettare, ascoltare e dialogare”, promossa dall’Università di Firenze in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana.

Il progetto si rivolge a dirigenti scolastici, docenti e referenti dell’orientamento delle scuole superiori della Toscana, per creare un luogo di confronto e collaborazione in cui possano condividere bisogni, esperienze e proposte a stretto contatto con ricercatrici e ricercatori dell’Università di Firenze. L’obiettivo, dopo il nuovo impulso dato dal Piano nazionale di ripresa e resilienza all’orientamento scolastico e professionale, è sviluppare percorsi di co-progettazione, anche in prospettiva post PNRR.

Sono 6 gli incontri in programma, di cui 4 in presenza e 2 online, tutti di venerdì alle ore 15: si parte il 12 settembre a Firenze (Plesso di Via Laura, 48), si prosegue con un appuntamento online il 19 settembre, mentre il terzo incontro è proposto il 26 settembre a Pistoia (Pallavicini Center, via Bure Vecchia Nord, 115). Il calendario prosegue il 3 ottobre al Polo formativo di Sovigliana, Vinci (via Oberdan, 13-19), il 10 ottobre a Prato (Fondazione PIN, piazza dell’Università, 1), per finire con un ultimo incontro online il 17 ottobre.

Ogni appuntamento prevede la presentazione della visione e delle strategie di orientamento dell’Ateneo, l’offerta delle iniziative per le scuole nell’anno scolastico 2025/2026 e un momento dedicato agli interventi e riflessioni dei partecipanti.

“L’iniziativa che prevede la progettazione condivisa di percorsi di orientamento – spiega la rettrice Alessandra Petrucci - ha un valore strategico per rafforzare la collaborazione tra scuola e università nella direzione di facilitare una scelta universitaria consapevole da parte dei giovani per contrastare la dispersione scolastica e a favore del successo formativo”.

Gli incontri sono gratuiti; ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Info e modalità di iscrizione sono online su www.unifi.it

Fonte: Università degli Studi di Firenze