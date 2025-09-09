Via Ribaldaccio a Montespertoli: approvato il progetto di manutenzione straordinaria

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di via Ribaldaccio, un intervento che riguarda il tratto di circa 140 metri compreso tra l’intersezione con la S.P. 79 via Lucardese e l’ingresso del centro abitato. Via Ribaldaccio, nata come viabilità privata a uso collettivo, è stata nel tempo progressivamente riconosciuta come parte integrante della rete comunale. La sua collocazione all’interno del centro abitato ne ha reso necessario l’inserimento tra le priorità di intervento, con un progetto di riqualificazione e messa in sicurezza che comprende soprattutto la regolarizzazione della titolarità catastale.

Il progetto prevede la realizzazione di nuova segnaletica orizzontale e verticale, la creazione di un attraversamento pedonale rialzato e la sostituzione dei corpi illuminanti con lampade a LED a basso consumo, insieme all’adeguamento dell’impianto di illuminazione. L’investimento complessivo ammonta a 21.000 euro, di cui una parte consistente è destinata alle procedure di esproprio delle aree private necessarie all’esecuzione dei lavori.

L’intervento punta a migliorare la sicurezza stradale e il decoro urbano, garantendo una riqualificazione funzionale di un tratto strategico del capoluogo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa