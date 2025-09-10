A Stia la prima maratona teatrale toscana

Un'intera giornata dedicata al teatro con 4 compagnie, 2 location e 12 ore di spettacoli, reading e incontri. Tutto questo è "Sogno di una giornata di fine estate", la prima maratona teatrale toscana in programma sabato 13 settembre  a Stia, presso il Museo dell'Arte della Lana.

L'evento, organizzato dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Lombard in collaborazione con le Proloco di Stia e Pratovecchio, vedrà la partecipazione di quattro compagnie: StA - Spazio Teatrale Allincontro, Blanca Teatro, Factory TAC - Teatro Arte Creatività e La Filostoccola Teatro Virginian. Dalle 11:00 di mattina alle 23:00 gli artisti si alterneranno in una kermesse di teatro per tutti i gusti, spaziando dal teatro per bambini alla stand-up comedy, dal teatro di impegno civile ai reading e alle performance. Un'occasione unica per godersi una varietà di generi e stili, il tutto nella suggestiva location del Museo dell'Arte della Lana.

La giornata non sarà solo teatro: il programma prevede anche l'inaugurazione della mostra di Edoardo Nardin "DEL TEMPO e DELLE PERSONE", che rimarrà allestita fino al 30 novembre, e un imperdibile incontro con lo scrittore Sacha Naspini e Simone Mangani sul tema della cultura nelle province.

Per tutta la giornata saranno disponibili un punto ristoro e mercatini artigianali.

L'ingresso è libero.

Programma completo

-          Ore 11:00 IL PRINCIPE GRANCHIO | La Filostoccola

Recital di teatro per bambini di e con Eleonora Angioletti e Giorgio Castagna

-          Ore 12:30 INAUGURAZIONE MOSTRA "DEL TEMPO E DELLE PERSONE" | Factory TAC

Una visione personale di Edoardo Nardin. La mostra rimarrà allestita fino al 30 novembre

Aperipranzo

-          Ore 14:00 ACQUA | Factory TAC

Teatro itinerante a contatto con la natura di e con Francesco Dendi

-          Ore 15:30 UN PIRATA DI NOME MARCO | StA Reading sulla vicenda umana di Marco Pantani con Massimo Bonechi

-          Ore 17:00 INCONTRO CON SACHA NASPINI E SIMONE MANGANI Mini tavola rotonda sul tema della cultura nelle province

-          Ore 18:30 TEMPORALE | Blanca Teatro Teatro di impegno civile tratto da "Nives" di Naspini, regia di Virginia Martini con Irene Cucchiarelli, Teresa Direnzo, Susanna GianniniCinzia MaceriniStefano Nigro, Piero PelleschiElena Talenti

Apericena

-          Ore 20:00 GRAMSCIC | La Filostoccola Teatro comico di e con Daniele MarmiGuglielmo FavillaPaolo Cioni

-          Ore 22:00 ATTACCO DI PANICO | StA Stand-up comedy di e con Riccardo Goretti

Fonte: Ufficio stampa

