A Stia la prima maratona teatrale toscana

Un'intera giornata dedicata al teatro con 4 compagnie, 2 location e 12 ore di spettacoli, reading e incontri. Tutto questo è "Sogno di una giornata di fine estate", la prima maratona teatrale toscana in programma sabato 13 settembre a Stia, presso il Museo dell'Arte della Lana.

L'evento, organizzato dal Comune di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Lombard in collaborazione con le Proloco di Stia e Pratovecchio, vedrà la partecipazione di quattro compagnie: StA - Spazio Teatrale Allincontro, Blanca Teatro, Factory TAC - Teatro Arte Creatività e La Filostoccola Teatro Virginian. Dalle 11:00 di mattina alle 23:00 gli artisti si alterneranno in una kermesse di teatro per tutti i gusti, spaziando dal teatro per bambini alla stand-up comedy, dal teatro di impegno civile ai reading e alle performance. Un'occasione unica per godersi una varietà di generi e stili, il tutto nella suggestiva location del Museo dell'Arte della Lana.

La giornata non sarà solo teatro: il programma prevede anche l'inaugurazione della mostra di Edoardo Nardin "DEL TEMPO e DELLE PERSONE", che rimarrà allestita fino al 30 novembre, e un imperdibile incontro con lo scrittore Sacha Naspini e Simone Mangani sul tema della cultura nelle province.

Per tutta la giornata saranno disponibili un punto ristoro e mercatini artigianali.

L'ingresso è libero.

Programma completo

- Ore 11:00 IL PRINCIPE GRANCHIO | La Filostoccola

Recital di teatro per bambini di e con Eleonora Angioletti e Giorgio Castagna

- Ore 12:30 INAUGURAZIONE MOSTRA "DEL TEMPO E DELLE PERSONE" | Factory TAC

Una visione personale di Edoardo Nardin. La mostra rimarrà allestita fino al 30 novembre

Aperipranzo

- Ore 14:00 ACQUA | Factory TAC

Teatro itinerante a contatto con la natura di e con Francesco Dendi

- Ore 15:30 UN PIRATA DI NOME MARCO | StA Reading sulla vicenda umana di Marco Pantani con Massimo Bonechi

- Ore 17:00 INCONTRO CON SACHA NASPINI E SIMONE MANGANI Mini tavola rotonda sul tema della cultura nelle province

- Ore 18:30 TEMPORALE | Blanca Teatro Teatro di impegno civile tratto da "Nives" di Naspini, regia di Virginia Martini con Irene Cucchiarelli, Teresa Direnzo, Susanna Giannini, Cinzia Macerini, Stefano Nigro, Piero Pelleschi, Elena Talenti

Apericena

- Ore 20:00 GRAMSCIC | La Filostoccola Teatro comico di e con Daniele Marmi, Guglielmo Favilla, Paolo Cioni

- Ore 22:00 ATTACCO DI PANICO | StA Stand-up comedy di e con Riccardo Goretti

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate