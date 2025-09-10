50 anni di 'Amici Miei': evento speciale a Firenze

Venerdì 12 Settembre alle 21.00 in Piazza del Carmine, nel Quartiere 1 si festeggiano i 50 anni di Amici Miei – Atto Primo, con una proiezione gratuita, libera e senza sedute.

Un modo per vivere la piazza con un film che ha fatto la storia della commedia italiana ed ha rappresentato al meglio l’ironia fiorentina e toscana, fatta di un sarcasmo puro, feroce e malinconico allo stesso tempo.

Sarà l'occasione per rivivere insieme scene passate alla storia, luoghi della memoria cittadina, come i binari della stazione senza barriere, e la campagna fiorentina dove i cinque amici facevano le loro “Zingarate”

L’evento è promosso dal Quartiere 1 di Firenze insieme all’assessorato alla cultura del Comune di Firenze, con la collaborazione della Città metropolitana, organizzato dall’associazione Bang che dal 2015 propone anniversari in salsa fiorentina.

La serata è presentata da Eva Edili, speaker fiorentina di Lady Radio con la presenza di Wikipedro che delizierà il pubblico con qualche “chicca” sul film e non mancheranno le sorprese, prima della proiezione vera e propria, con un omaggio realizzato da Matteo Cichero di Fair Play.

