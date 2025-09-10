A Massarosa opere d'arte all'asta in favore dei reporter a Gaza

L’associazione culturale Lumen - Spazio Arti Visive di Massarosa (Lu) ospita dalL'11 al 14 settembre l’iniziativa “100 artisti per Gaza - Chiamata alle Arti”, una grande mobilitazione artistica e culturale che vede coinvolti 100 artisti uniti per Gaza. Obiettivo dell’evento è raccogliere fondi a sostegno della resistenza dei fotoreporter che, dalla Striscia di Gaza, documentano con coraggio la realtà del popolo palestinese. L’iniziativa è promossa da Gaza Palestina Fuorifuoco, in collaborazione con Lumen, Anpi Viareggio-Lucca-Massa Carrara-Massarosa, Forum della Pace Lucca Versilia, Accademia della Pace Massa, Spazio 77, Pcrf Palestina, Comune di Massarosa e Cgil Toscana.
IL PROGRAMMA
Giovedì 11 settembre – ore 17:30
Inaugurazione, con interventi di:
• Giancarlo Albori, Presidente di Gaza Fuorifuoco
• Marco Baudinelli, Direttore Accademia Carrara
• Aurelio Fioretti, Presidente Associazione Lumen
• Vauro Senesi, vignettista
• Simona Barsotti, Sindaca di Massarosa
• Rossano Rossi, Segretario CGIL Toscana
• Vito Tongiani, artista (pittore e scultore)
Intrattenimento:
• Gruppo jazz I might be wrong (contrabbasso e chitarra)
• Performance di Marco Rovelli, scrittore e cantante
• Gruppo percussionisti Pedra Samba
Venerdì 12 settembre – ore 17:30
• Intervento: Maria Amelia D’Agostino (Forum della Pace)
• Solista Sax: Paolo Bellofatti
• Performance teatrale: Rylab – “Rewind” danza contemporanea
• Performance sulla Palestina: Annalisa Maggiani
• Intervento: Luisa Morgantini (Assopace Palestina)
• Concerto Jazz: Desideri clarinetto, Gaddi tastiera, Vannucci percussioni
Sabato 13 settembre – ore 16
• Inizio asta delle opere donate dagli artisti
• Spettacolo teatrale: Nakba di F. Lazzarotti e M. Bonugli
• Concerto musicale: Marco Ramacciotti Blues Duo
• Concerto: Davide Giromini e i Professor
Domenica 14 settembre – ore 16
• Asta delle opere donate dagli artisti presenti nella mostra
• Gruppo musicale: Fabio Raggianti
• Jazz Fusion: Claudio Fornara Acoustic Astensea (chitarre)
• Intervento conclusivo: Giancarlo Albori, Presidente di Gaza Fuorifuoco
Informazioni utili
• Tutti gli eventi si terranno presso: Associazione Culturale Lumen – Spazio Arti Visive, via G. Duccini, 62 Massarosa (Lu), di fronte alla Coop
• Sono previsti punti di ristoro durante le giornate.
• Il programma potrà essere ulteriormente ampliato nei prossimi giorni
Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa
