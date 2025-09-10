A Massarosa opere d'arte all'asta in favore dei reporter a Gaza

L’associazione culturale Lumen - Spazio Arti Visive di Massarosa (Lu) ospita dalL'11 al 14 settembre l’iniziativa “100 artisti per Gaza - Chiamata alle Arti”, una grande mobilitazione artistica e culturale che vede coinvolti 100 artisti uniti per Gaza. Obiettivo dell’evento è raccogliere fondi a sostegno della resistenza dei fotoreporter che, dalla Striscia di Gaza, documentano con coraggio la realtà del popolo palestinese. L’iniziativa è promossa da Gaza Palestina Fuorifuoco, in collaborazione con Lumen, Anpi Viareggio-Lucca-Massa Carrara-Massarosa, Forum della Pace Lucca Versilia, Accademia della Pace Massa, Spazio 77, Pcrf Palestina, Comune di Massarosa e Cgil Toscana.

IL PROGRAMMA

Giovedì 11 settembre – ore 17:30

Inaugurazione, con interventi di:

• Giancarlo Albori, Presidente di Gaza Fuorifuoco

• Marco Baudinelli, Direttore Accademia Carrara

• Aurelio Fioretti, Presidente Associazione Lumen

• Vauro Senesi, vignettista

• Simona Barsotti, Sindaca di Massarosa

• Rossano Rossi, Segretario CGIL Toscana

• Vito Tongiani, artista (pittore e scultore)

Intrattenimento:

• Gruppo jazz I might be wrong (contrabbasso e chitarra)

• Performance di Marco Rovelli, scrittore e cantante

• Gruppo percussionisti Pedra Samba

Venerdì 12 settembre – ore 17:30

• Intervento: Maria Amelia D’Agostino (Forum della Pace)

• Solista Sax: Paolo Bellofatti

• Performance teatrale: Rylab – “Rewind” danza contemporanea

• Performance sulla Palestina: Annalisa Maggiani

• Intervento: Luisa Morgantini (Assopace Palestina)

• Concerto Jazz: Desideri clarinetto, Gaddi tastiera, Vannucci percussioni

Sabato 13 settembre – ore 16

• Inizio asta delle opere donate dagli artisti

• Spettacolo teatrale: Nakba di F. Lazzarotti e M. Bonugli

• Concerto musicale: Marco Ramacciotti Blues Duo

• Concerto: Davide Giromini e i Professor

Domenica 14 settembre – ore 16

• Asta delle opere donate dagli artisti presenti nella mostra

• Gruppo musicale: Fabio Raggianti

• Jazz Fusion: Claudio Fornara Acoustic Astensea (chitarre)

• Intervento conclusivo: Giancarlo Albori, Presidente di Gaza Fuorifuoco

Informazioni utili

• Tutti gli eventi si terranno presso: Associazione Culturale Lumen – Spazio Arti Visive, via G. Duccini, 62 Massarosa (Lu), di fronte alla Coop

• Sono previsti punti di ristoro durante le giornate.

• Il programma potrà essere ulteriormente ampliato nei prossimi giorni

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio stampa