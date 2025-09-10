Cantieri di Storia, 170 studiose e studiosi a Pisa per la XII edizione dell'evento

Si terrà a Pisa dal 11 e 13 settembre 2025 la tredicesima edizione di “Cantieri di Storia”, uno dei principali appuntamenti pubblici della storiografia italiana: un’occasione biennale di confronto tra storiche e storici di varie competenze, generazioni E appartenenze sulle più aggiornate ricerche in corso sulla storia contemporanea italiana e internazionale.

Sono attesi a Pisa circa centosettanta studiose e studiosi che animeranno i numerosi appuntamenti in cui si articolano i “Cantieri”, che si terranno in contemporanea presso le sedi del Dipartimento di Forme e Civiltà del Sapere dell’Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore e della Domus Mazziniana.

I “Cantieri”, fin dalla prima edizione a Urbino nel 2001, sono promossi e organizzati dalla SISSCo, la Società italiana per lo studio della storia contemporanea. La SISSCo, fondata ormai dal 1990, è la società professionale che ha al suo interno, come socie e soci, buona parte della più importante storiografia italiana e rappresenta la voce più autorevole della disciplina anche sul piano pubblico e non soltanto scientifico. Oggi, ha come presidente Marco De Nicolò, mentre il direttivo nazionale è composto da Alberto Basciani, Enzo Fimiani, Valeria Galimi, Simone Neri Serneri, Deborah Paci, Anna Tonelli (vicepresidente).

Il programma si apre giovedì 11 settembre alle 10.30 con una tavola rotonda presso la Domus Mazziniana, dalle 14.30 i rappresentanti della SISSCo e delle istituzioni coinvolte apriranno i lavori delle tre sessioni pubbliche nei quali si sviluppano i “Cantieri”.

L’organizzazione dei “Cantieri di Storia XIII” della SISSCo è stata resa possibile dal lavoro del comitato scientifico - composto da Emmanuel Betta, Valeria Deplano, Pietro Finelli, Vinzia Fiorino (coordinatrice), Chiara Giorgi, Giulia Lami, Catia Papa, Giovanni Scirocco, Gregorio Sorgonà, Ermanno Taviani, Anna Tonelli – e del un comitato organizzatore che vede il contributo di Karen Bertorelli, Giovanni Brunetti, Stefano Campagna, Andrea Sortino (coordinatore), Ginevra Villani. I due comitati hanno trovato un fondamentale punto di supporto e lavoro nella segretaria della SISSCo, Giulia Zitelli Conti, coadiuvata da Deborah Natale, e nel responsabile web, Matteo Marinello.

Il programma completo è disponibile all’indirizzo https://www.sissco.it/cantieri-di-storia-xiii/

Fonte: Ufficio Stampa

