Capraia e Limite, assegnato il 'Premio Navicello' 2023 a Saverio Cecchi

L’Amministrazione comunale di Capraia e Limite invita la cittadinanza a partecipare alla cerimonia di consegna del "Premio Navicello 2023", massima onorificenza del Comune, in programma sabato 13 settembre alle ore 18 in piazza V. Fucini a Limite sull’Arno.

Il premio dell’edizione 2023 è stato assegnato a Saverio Cecchi, nato a Capraia e Limite, con una lunga carriera nel settore della nautica da diporto. Cresciuto nella storica Società Canottieri Limite, è stato timoniere pluricampione italiano ed è stato Presidente di Confindustria Nautica dal 2019 a maggio 2025, ricoprendo un ruolo centrale nella promozione dell’industria nautica italiana.

Il riconoscimento, assegnato dalla Commissione consiliare Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Servizi Sociali, presieduta da Valentina Pini spetta ogni anno a persone fisiche o giuridiche che, attraverso la loro attività, con opere concrete nel campo delle scienze, della cultura, del lavoro, delle arti, dello sport, o con iniziative di carattere sociale, umanitario e filantropico, o con particolari atti di coraggio e di amore verso gli altri, abbiano in qualsiasi modo giovato alla città, sia servendone con disinteresse e dedizione le singole istituzioni, sia promuovendo nuove iniziative di interesse comunitario.

Nella stessa occasione il sindaco di Capraia e Limite conferirà onorificenze al Luogotenente C.S. Giuseppe Catalani per il servizio prestato alla comunità in qualità di Comandate della stazione Carabinieri dal 2000 al 2023, al Capraia F.C. vincitore del campionato di calcio di Terza Categoria 2024-2025, a Laura Giannini medaglia di bronzo Europei hockey inline 2025 nella categoria Senior femminile, ad Anna Rofi titolo di campionessa toscana di Atletica 2025, a Elena e Marusca Giannotti per l’appassionata attività di ricerca storica sul territorio di Capraia Fiorentina.

In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà alla "Sala Prestige" della Pubblica Assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa