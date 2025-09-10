Castelfiorentino, Scuola di Musica, aperte le iscrizioni ai corsi 2025/2026

Open Day di presentazione sabato 20 settembre (dalle ore 17.30). Inizio dei corsi il 22 settembre

Corsi di strumento, di musica e canto. Laboratori di formazione e cultura musicale. Da lunedì sono aperte le iscrizioni alla scuola di Musica per i corsi 2025/2026 (fino a esaurimento dei posti disponibili) che inizieranno il 22 settembre.. Un’opportunità da non perdere per chi desidera imparare a suonare, perfezionare le capacità acquisite in passato, o magari avvicinarsi al mondo della musica per coltivare un hobby, una passione.

Nel dettaglio, per la formazione sono previsti corsi di base di teoria e solfeggio (quest’ultimo anche cantato e ritmico), “Ear training” (Educazione dell’orecchio), Analisi dello spartito, ascolto guidato, storia del jazz e storia della musica. Per quanto riguarda i corsi di Strumento e Canto (settore moderno) sono previste lezioni di chitarra moderna, batteria, percussioni, canto e per il settore classico lezioni di chitarra classica, pianoforte, flauto traverso, sassofono e fisarmonica con possibilità di avvicinarsi al canto lirico; Sono inoltre previste lezioni individuali di violino, viola, violoncello, tromba, trombone, corno, clarinetto, oboe, fagotto. Sono infine previste attività di “musica d’insieme” (gratuite per coloro che scelgono di frequentare un corso strumentale) con il complesso di fiati, il quartetto d’archi, il coro Gospel, l’Ensemble di percussioni, la musica d’insieme rock, jazz, e così via.

Allo scopo di illustrare tutte le attività è in programma un “Open Day” sabato 20 settembre (dalle ore 17.30 in poi) presso la sede della Scuola di Musica, in via delle Monache 7. L’ingresso è libero e tutti i cittadini sono invitati a partecipare, anche per visitare la sede della scuola.
Per iscriversi ci si può recare direttamente alla sede della Scuola di Musica nei giorni di apertura della segreteria ovvero il lunedì, mercoledì e venerdì (ore 17.00-19.30) compilando l’apposito modulo, che si può richiedere preventivamente scrivendo all’indirizzo: associazioneorpheusinfo@gmail.com oppure reperire direttamente in sede o sul sito del Comune di Castelfiorentino all’indirizzo: www.comune.castelfiorentino.fi.it

Per ulteriori informazioni sui corsi si può contattare anche via WhatsApp il numero 379,2124915 oppure la direzione (Stefano Mangini 348.2839708)

