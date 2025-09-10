Dà in escandescenze in un circolo a Empoli, interviene la polizia

Un uomo ha dato in escandescenze in un locale poco fuori dal centro di Empoli nella serata di lunedì 9 settembre. I fatti sono avvenuti al Circolo di Santa Maria in via Livornese. L'uomo, sulla quarantina e non nuovo a episodi simili in locali empolesi, è stato poi fermato e portato via dalla polizia, intervenuta sul posto.

Stando a una prima ricostruzione, l'uomo - di origini nordafricane - sarebbe arrivato in stato di alterazione al circolo, verosimilmente ubriaco. Avrebbe iniziato a inveire contro alcune persone, per poi iniziare a lanciare delle sedie e rompere delle bottiglie. Si sarebbe anche steso in terra in una parte del circolo.

Sono intervenuti i proprietari del locale che lo hanno mandato via. L'uomo, però, non si sarebbe fermato e avrebbe continuato a inveire per poi tornare a disturbare all'interno del circolo. Sono stati poi chiamati gli agenti, la polizia è intervenuta sul posto arrestando via l'uomo.

"Ieri sera il circolo era abbastanza pieno, con gente che voleva uscire e stare in tranquillità. Se qualcuno arriva, grida cose tipo 'Viva Israele', fa il pazzo e dà fastidio alla gente non è il massimo, è qualcosa che dà fastidio. La polizia è arrivata subito, lo ha preso e lo ha portato via, è stata tempestiva. Santa Maria è un posto tranquillo, non per cose simili" dicono dal circolo.

