Cisterna di idrocarburi fuori strada a Figline, strada chiusa per messa in sicurezza

Si sono concluse da poco le complesse operazioni di travaso e riposizionamento di una cisterna adibita al trasporto di idrocarburi (gasolio e benzina), rimasta bloccata ieri pomeriggio nel comune di Figline Valdarno.

L’incidente si è verificato alle 18:10 lungo via di Gaville, in prossimità di una curva, quando le ruote posteriori del rimorchio sono finite fuori carreggiata, impedendo l’avanzata del mezzo pesante partito da Greve e diretto a Falconara.

Sul posto è intervenuta subito una squadra dei Vigili del fuoco. Dopo una prima valutazione, non essendo state riscontrate lesioni alla cisterna, è stata richiesta l’autogru dal distaccamento di Firenze Ovest. Tuttavia, il notevole peso del carico non ha consentito un immediato intervento.

Durante la notte la cisterna è rimasta presidiata e la strada chiusa in entrambi i sensi di marcia. Solo con l’arrivo della squadra NBCR specializzata in travasi, giunta dal comando di Venezia, è stato possibile alleggerire il rimorchio trasferendo gli idrocarburi in un’altra cisterna.

Completato il travaso, l’autogru ha potuto sollevare e riposizionare il mezzo al centro della carreggiata. La cisterna è stata poi scortata dai Vigili del fuoco fino a un’officina per le verifiche tecniche e il ripristino delle condizioni di marcia.