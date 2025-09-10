Controlli nei cantieri, sospese due ditte per gravi irregolarità nel Pisano

I Carabinieri della Stazione locale, insieme al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa, hanno effettuato controlli in due cantieri edili lungo via provinciale Arnaccio, nell’ambito della campagna congiunta per la sicurezza sul lavoro e l’emersione del lavoro nero.

L’operazione ha portato alla scoperta di gravi irregolarità: i titolari di due ditte individuali non avevano redatto il Piano Operativo di Sicurezza (POS), obbligatorio per la tutela dei lavoratori. Entrambi sono stati denunciati all’Autorità giudiziaria e le attività sono state immediatamente sospese.

Sono state inoltre comminate ammende per un totale di 4.556 euro e sanzioni amministrative per 5.000 euro.

L’Arma dei Carabinieri e l’Ispettorato del Lavoro ribadiscono così il loro impegno nel garantire il rispetto delle normative e la tutela dei diritti dei lavoratori.

Si ricorda che, nel rispetto del principio di presunzione d’innocenza, la responsabilità delle persone denunciate sarà valutata dalle competenti Autorità giudiziarie.