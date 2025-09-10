Elezioni regionali, a Firenze l’Assemblea di Anci Toscana

Sarà l’occasione per fare il punto e condividere le priorità dei territori toscani per dare loro un’unica voce, che possa arrivare con maggior forza ai candidati alla Presidenza della Regione, alle prossime elezioni di ottobre: venerdì 12 settembre dalle 10.00 alle 13.00 il Welcome Center di Firenze (Piazza della Stazione, 4/A) accoglierà l’Assemblea di Anci Toscana.

La collaborazione istituzionale e operativa con la Regione è da sempre uno dei cardini dell’impegno di Anci Toscana. Negli ultimi anni i Comuni hanno rafforzato il proprio ruolo di presidio fondamentale per i cittadini e di interlocutori imprescindibili per la Regione e per le altre istituzioni. Durante l’Assemblea, sarà condiviso il documento che il Direttivo presenterà e discuterà con i candidati alla Presidenza, con gli obiettivi e le istanze dei sindaci toscani: nessuna rivendicazione, ma una serie di contributi concreti per trovare le soluzioni migliori alle sfide che dobbiamo affrontare.

Dopo l’introduzione della presidente di Anci Toscana e l’illustrazione del documento, frutto del lavoro congiunto fra Direttivo e delegati di settore, la parola passerà agli amministratori, in modo da raccogliere ulteriori suggestioni e definire la versione finale da sottoporre ai candidati durante una serie di incontri. L’obiettivo degli colloqui con i candidati sarà quello di confrontarsi sui temi e prendere impegni sulle priorità condivise, in modo che ognuno possa portarli avanti nei rispettivi ruoli che saranno ricoperti nella prossima legislatura.

Nel documento sono affrontati tutti gli argomenti di interesse dei sindaci: dallo sviluppo economico e la Programmazione europea al welfare, dall’ambiente alla rigenerazione urbana, dalla montagna e le aree interne all’agricoltura e alla forestazione, dal turismo alla sicurezza nelle nostre città, dalle politiche per lo sport a quelle di genere e alle politiche giovanili, dall’innovazione alla cultura e alle politiche di accoglienza.

L’Assemblea, intitolata “Priorità Comuni”, è organizzata con il contributo di Cassa Depositi e Prestiti.

