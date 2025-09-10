Fermato con cocaina ed eroina, 700 euro in contanti e un bilancino: arrestato 32enne

Nella serata del 4 settembre i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un 32enne extracomunitario, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo è stato fermato in via delle Cascine: durante il controllo i militari hanno trovato 9,3 grammi di cocaina e 2 grammi di eroina, entrambi suddivisi in dosi, oltre a 700 euro in contanti, un bilancino di precisione e un telefono cellulare. Tutto il materiale è stato sequestrato.

Su disposizione della Procura di Pisa, il 32enne è stato trattenuto in camera di sicurezza fino al rito direttissimo del giorno successivo, nel quale l’arresto è stato convalidato. Per lui è scattata la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte a settimana.

