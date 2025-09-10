FiPiLi, chiusa per lavori la rampa d’uscita di Interporto Est verso Firenze

Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno, a motivi del ripristino di barriere di ritenuta laterali incidentate, l'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha previsto la chiusura della rampa in uscita dello svincolo di Interporto Est in direzione Firenze, dalle ore 9 alle ore 14 del 12 settembre 2025. Sarà predisposta opportuna segnaletica di preavviso e di percorso alternativo.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze